Ternana, Pochesci: lunedì sarà scontro diretto per la salvezza Le parole del tecnico della Ternana alla vigilia della partenza per il mini ritiro

Dopo la vittoria contro il Venezia, la Salernitana nel prossimo turno dovrà affrontare la Ternana nel Monday night della Serie B. Gli umbri hanno approfittato dei maggiori giorni a disposizione per organizzare un mini ritiro, il quale partirà domani. Per questo motivo il tecnico, Sandro Pochesci, ha deciso di parlare oggi alla stampa, in modo da potersi concentrare al meglio solo sul campo. Questi alcuni dei passaggi più interessanti della conferenza:

«Non ho nessun problema con Terni, ma ho chiesto alla società un momento per lavorare con la squadra da soli. È stata una decisione presa dal mio staff e dalla società, in un momento delicato dal momento che ci sono anche ragazzi nuovi. Il ritiro non piace a nessuno, ma squadra e allenatore non vogliono mollare, e voglio stare coi miei ragazzi giorno e notte per fare gruppo».

Ritiro punitivo dopo la sconfitta della scorsa giornata?

«No, se avessimo pareggiato ad Empoli saremmo partiti lo stesso. Dobbiamo prenderci delle responsabilità, io per primo che li metto in campo e li alleno. Non è una punizione».

Le condizioni di Montalto e Rigione?

«Montalto verrà con noi in ritiro. Con Rigione invece stiamo aspettando, rischiamo di non averlo nemmeno per lunedì sera. Bleve per lunedì è out, come lui anche Marino, che è in via di partenza».

Il malcontento mette sotto pressione?

«Da parte della società non sono mai stato in discussione, credo nel nostro progetto e ci stiamo rinforzando molto sul mercato».

Silenzio stampa fino alla gara con la Salernitana?

«Credo che parlare prima di una partita che dobbiamo solo e assolutamente vincere, non serva. Siamo noi a dover scendere in campo, serve concentrazione. Con la Salernitana, ma in generale nelle prossime tre gare, saranno tutti scontri diretti, e non possiamo permetterci di sbagliare ancora».

Redazione sport