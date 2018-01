Il punto sul mercato: sfuma Vantaggiato De Francesco va allo Spezia, nuovo assalto a Salzano

In attesa di ufficializzare l’ingaggio del difensore Tiago Casasola dall’Alessandria (firmerà un contratto di due anni e mezzo), la Salernitana continua a guardarsi attorno con la speranza di mettere a segno a stretto giro di posta qualche altro importante colpo di mercato utile a rinforzare l’incompleta rosa attualmente a disposizione di mister Colantuono e a riaccendere l’entusiasmo sopito di una tifoseria profondamente delusa e che, contro il Venezia, ha palesato un certo malcontento disertando in massa lo stadio. La prima notizia di giornata arriva da Livorno: l’attaccante Daniele Vantaggiato, a metà della scorsa settimana sondato dal ds Fabiani, ha deciso di rinnovare il contratto con gli amaranto ed è stato ufficialmente tolto dal mercato dal direttore sportivo Facci. L’esperto dirigente, tuttavia, proverà in giornata a riallacciare un contatto con i granata per assicurarsi le prestazioni del ghanese Odjer, che non ha superato la prova di sabato scorso contro il Venezia. La formula? Prestito con obbligo di riscatto fissato a cifre vicine ai 750mila euro in caso di promozione in B dei toscani.

Nell’operazione non dovrebbe rientrare il centrocampista Marchi, per il quale la dirigenza aveva preso informazioni contattando in prima persona l’agente Tateo. Per Marchi, tuttavia, si prospetta un futuro a San Benedetto, laddove la Salernitana “potrebbe” parcheggiare Bellomo fino al termine della stagione strappando una sorta di “diritto di prelazione” sul giovane e interessantissimo Bove, classe 1998 che sta disputando un grande campionato. Nulla da fare anche per Mastalli: il mediano, under scuola Milan, sarà ceduto da patron Manniello soltanto in presenza di un’offerta economica non inferiore ai 200mila euro. Da Lecce confermano un’altra notizia data dalla nostra redazione nelle scorse ore: no secco al trasferimento di Mancosu, jolly di centrocampo e bestia nera dei granata, a Salerno. I salentini hanno inoltre depennato il nome di Rosina dalla lista dei papabili, ma aspettano notizie sul futuro di Patrick Asmah.

Ad Alessandria e Livorno è stato proposto senza successo la meteora Kadi, Kiyine potrebbe finire all’Entella e raggiungere Leonardo Gatto, ma occhio al sondaggio della Ternana. Sempre in uscita Rodriguez dovrebbe partire nelle ultimissime ore di mercato, Bernardini ha già l’accordo in tasca con il Novara e deve soltanto sapere se giocherà con la nuova squadra da giugno o se la partenza sarà anticipata. In quel caso servirà un altro centrale: Troest è il nome giusto, del resto è in scadenza di contratto e conosce bene Colantuono. Per gli altri reparti si attende un segnale da Salzano: lo Spezia, dopo aver strappato De Francesco alla Salernitana chiudendo l’accordo con la Reggina, è piuttosto completo in mediana e potrebbe mollare la presa, chissà che i granata non possano farci nuovamente un pensierino. Dalla Lazio, sfumato Di Gennaro, sempre possibile l’arrivo di Crecco, che tuttavia vorrebbe garanzie su una maglia da titolare o comunque sul minutaggio. In avanti il nome più gettonato è sempre quello di Cocco, anche perché Giuffredi è sovente in contatto con Fabiani. Il Bologna, che vuole Mantovani per giugno, propone ancora Avenatti, ma il giocatore non convince anche per problematiche pregresse di natura fisica. Il Novara libera Maniero, che tuttavia non interessa.

Gaetano Ferraiuolo