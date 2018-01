La Salernitana può puntare ai playoff? La domanda rivolta ai nostri lettori che in parte ritengono ancora possibile l'obiettivo

L'arrivo di Colantuono ha convinto buona parte di tifosi e addetti ai lavori che la Salernitana ha come obiettivo il raggiungimento dei playoff. Per una salvezza tranquilla sarebbe bastato anche Bollini. E' questa in genere l'opinione dei supporter granata. Con il nuovo tecnico due vittorie e due sconfitte e zero pareggi. Con l'ex allenatore si muoveva la classifica, però con tanti pareggi. Su quattro gare molto meglio raccogliere i sei punti con due vittorie e due sconfitte, che quattro punti con altrettanti pareggi.

Ma non basta, per puntare ai playoff bisogna dare e raccogliere di più. La redazione di Granatissimi.Ottopagine ha chiesto allora ai lettori: “Cosa serve per puntare ai playoff?” Scegliendo tra le seguenti opzioni: 1) Innesti importanti di mercato 2) riportare tifosi allo stadio con iniziative 3) troppo tardi per puntare alla promozione, programmare per il centenario 4) la squadra va bene così per l'obiettivo 5) altro (suggerisci altre ipotesi).

Buona parte è convinta che sia troppo tardi per raggiungere l'obiettivo, molto meglio programmare la promozione nell'anno del centenario. Di diversa opinione altri lettori, che vedono la zona che conta ancora alla portata, ma con qualche ritocco alla rosa, non ritenendo quella attuale all'altezza dell'obiettivo. Di seguito riportiamo alcuni commenti più significativi raccolti sulla nostra pagina ufficiale di facebook.

Andrea La Padula: 5) Eliminare dalla tifoseria e dalla stampa cittadina le inutili chiacchiere, le polemiche, le illazioni che destabilizzano la squadra. Senza i commenti perennemente negativi contro la società, le fantasie malate di qualche "opinionist" (?) sempre pronto a gettare benzina sul fuoco a Salerno i calciatori sarebbero più tranquilli e renderebbero di più. Gli innesti buoni (a trovarli!) fanno sempre piacere, ma se l'ambiente rimane quello solito la Salernitana non avrà mai bene!

Fabio Savino: Mora o Di Gennaro a centrocampo, una punta fisica (Bianchimano) e un'alternativa a sinistra a Vitale

Francesco Scarano: Se non cambia la proprietà avremo sempre una squadra mediocre e senza obiettivi... in 7 anni non si e' costruito nulla .. ogni anno si rivoluziona e si valorizzano i calciatori della Lazio..

Antonio Pio Pirrone: Portare degli innesti di valore sia al centrocampo (un centrocampista che sappia impostare il gioco) e un attaccante con la giusta grinta e determinazione. Lo sanno tutti che questo è più o meno il problema in questa squadra, con dei risultati positivi e il giusto entusiasmo torneremo tutti allo stadio. Il nostro punto di forza è la curva che nonostante tutto tiene duro e incita a squarciagola i granata. Società non attaccata al valore di quella maglia. Via!

Vincent Henry Giannattasio 5) lasciar fare alla società che da quando è a Salerno ha centrato sempre tutti gli obiettivi che si era prefissata. E quest'anno l'obiettivo è play off e valorizzare altri giocatori da rivendere come Coda e Donnarumma per poter poi portare gente ancora più forte l'anno prossimo.

Matteo Giordano: Bisognerebbe incominciare a mettere sotto contratto i calciatori buoni i prestiti non portano ricchezza, disfarsi di tutti quelli zoppi che abbiamo (quelli li mettiamo sotto contratto) comunque centenario o no questa squadra non può andare in serie A, allora spero in un cambio di proprietà

Valerio Pavonio: 3! Lasciare la squadra così arrivare a metà classifica e formare una grande squadra il prossimo anno per puntare davvero alla promozione in occasione del centenario

Andreè Delle Serre: In realtà l'obiettivo di questa società rimane ancora un mistero...secondo me se vogliono continuare a galleggiare. La squadra sta bene così (avrei tenuto anche Bollini a sto punto) se invece vogliono raggiungere i play off servono un centrocampista (Romizi o Salzano) e un attaccante (Denis,Avenatti o Galabinov) ovviamente cedendo gente che non gioca e che percepisce bei soldi

Alessandro Adinolfi: Meglio cominciare a programmare per vincere il campionato l’anno prossimo

SA Rossi: iniziare a programmare per il centenario, e riacquistare la fiducia di molti tifosi che ormai non vengono più allo stadio, e la curva deve cantare dal 1' al 90'

Alberto Yorke D'Aiuto: servono altri acquisti,tra cui soprattutto un regista, un difensore centrale, se va via uno tra Rodriguez e Bocalon una punta di spessore

Raffaele Junior Volpe: 3) Ormai è tardi, si pensi al centenario e a costruire una squadra competitiva già da inizio campionato senza aspettare il mercato di gennaio, e soprattutto con gente di categoria e non mezzi giocatori di Serie C.

