Salernitana, occhi su un terzino sinistro Serve un’alternativa a Vitale

La Salernitana è alla ricerca di un’alternativa a Luigi Vitale, sulla corsia difensiva di sinistra. Il calciatore granata prezioso per i suoi assist e per la sua adattabilità in altri ruoli non può logisticamente giocare tutte le gare. Sabato scorso, ad esempio, è stato costretto a saltare la gara contro il Venezia a causa della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. Secondo il portale TuttoMercatoWeb la società granata ha messo gli occhi su Andrea Zanchi, terzino sinistro classe ’91 del SudTirol. E’ considerato uno dei migliori esterni di categoria e quest’anno ha raccolto 12 presenze e realizzato un assist vincente. Nella sua carriera ha giocato a lungo nel Perugia, poi Tuttocuoio, Reggiana, Gubbio, Matera, Carrarese e anche Bellinzona in Svizzera. Però per il suo ingaggio, sembra ci sia una concorrente, la Ternana, che affronterà proprio lunedì prossimo la Salernitana al Liberati nel posticipo.

M.G.