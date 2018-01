Serie B, prossimo turno: c’è Cittadella-Frosinone Cremonese nella tana dei lupi, occhio a Bari-Empoli

Prenderà il via ufficialmente domani sera la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di serie B, con un programma come sempre interessante e ricco di appuntamenti da cerchiare in rosso. Il big match è indubbiamente quello del “Tombolato”, laddove l’ambizioso, spettacolare ed imprevedibile Cittadella di mister Venturato ospiterà un Frosinone che, dopo aver stentato tra novembre e dicembre, sembra aver ritrovato la forma migliore anche grazie all’ottimo lavoro del tridente offensivo composto da Ciano, Ciofani e Dionisi. Sfida aperta ad ogni tipo di pronostico, ma la formazione di Longo sa bene che vincere in Veneto potrebbe rappresentare un momento di svolta fondamentale in una stagione altamente positiva, ma contraddistinta da troppi alti e bassi.

Fari puntati anche sul San Nicola di Bari. In oltre 20mila sono pronti a spingere i biancorossi alla conquista di un successo pesantissimo contro l’Empoli di Andreazzoli, squadra che continua a mostrare qualche limite di troppo in fase difensiva nonostante il cambio di guida tecnica. L’ex Caputo, però, ha voglia di tornare al gol dopo una settimana di astinenza, occhio anche ad Alfredo Donnarumma che, nel 2015-16, è stato l’autentica bestia nera del Bari con tre reti segnate in due partite ai tempi della Salernitana. Padroni di casa leggermente favoriti per l’incidenza del fattore campo, tra i titolari potrebbe esserci anche Antonio Floro Flores che, nella giornata di ieri, ha comunicato alla proprietà la volontà di concludere la stagione con la casacca biancorossa.

Più agevole il turno del Palermo: al Barbera- che si preannuncia ancora una volta vuoto per la nota contestazione nei confronti della società ad opera degli ultras della Nord- arriva un Brescia per nulla rinforzatosi durante il mercato di gennaio e che sta perdendo colpi anche tra le mura amiche come confermato dal ko con l’Avellino.

A proposito dei lupi, sarà decisamente interessante la sfida del Partenio contro la lanciatissima Cremonese dell’ex Attilio Tesser: i grigiorossi perdono pochissimo e sono riusciti a battere il Parma al 90’ la settimana scorsa, i biancoverdi sembrano invece aver dato un calcio alla crisi dei mesi scorsi e potrebbero cambiare decisamente obiettivo se arrivasse la terza vittoria consecutiva.

Carpi-Spezia potrebbe essere invece decisiva per mister Calabro, finito sulla graticola dopo la sconfitta di Novara. Anche Stroppa, per l’ennesima volta, si gioca la panchina: solo un successo ed una prestazione convincente potranno evitargli l’esonero, ma l’Entella è osso duro tra le mura amiche e anche in questo caso è difficile fare pronostici.

Chiudono il quadro della 23^ giornata Ternana-Salernitana, Pescara-Perugia (è Zeman contro Breda, ex granata a confronto), Pro Vercelli-Ascoli (c’è il ritorno di Grasssadonia in panchina), Parma-Novara e Venezia-Cesena, altro match che promette spettacolo e che i lagunari non potranno sbagliare per evitare di doversi guardare alle spalle per la prima volta in questo campionato.

Gaetano Ferraiuolo