Qui Terni: i convocati per il ritiro La lista dei rossoverdi arruolati da Pochesci

Questa mattina la Ternana è partita per un mini ritiro con sede a Pomezia che durerà fino a domenica 28 gennaio, vigilia della sfida di lunedì contro la Salernitana. Pochesci in conferenza non ha parlato di ritiro “punitivo” ma di decisione necessario per massimizzare il lavoro e creare uno spirito di gruppo. Nella lista de 21 nome non c’è quello di Ivan Varone, nonostante il tecnico in conferenza abbiamo allontanato le voci di un addio. Oltre Varone, mancano Bleve e Rigione (fermi per problemi fisici), e Tiscione e Marino (in procinto di lasciare il club). Alla lista comunicata si dovrebbe aggiungere anche il centrocampista Francesco Signori, preso in prestito dal Venezia ed ufficializzato solo oggi.

Ecco la lista completa:

Portieri: Plizzari, Sala

Difensori: Signorini, Valjent, Ferretti, Favalli, Gasparetto, Zanon, Vitiello

Centrocampisti: Paolucci, Angiulli, Defendi, Statella, Bordin

Attaccanti: Albadoro, Tremolada, Montalto, Finotto, Carretta, Repossi, Piovaccari.

