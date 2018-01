Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: interessa Laner del Verona, su cui c’è anche il Brescia. Si segue con interesse anche Blanchard.

Avellino: ancora in stallo la situazione legata a Bryan Cabezas, in attesa dei permessi necessari per il tesseramento.

Bari: Bonaiuto è il nome nuovo accostato i pugliesi, si parla con il Perugia.

Brescia: chiesto Malcore al Carpi, ma per ora le parti sono distanti. Stretta finale per Embalo su cui il Palermo non farà sconti.

Carpi: Antonio Romano, centrocampista centrale classe ’96, tornerà al Napoli.

Cesena: Panico verso la Lega Pro, molto vicino il Teramo.

Cittadella: il Milan segue con interessa Varnier.

Cremonese: intensificati i contatti per Crecco, c’è da capire se la Lazio preferisce girarlo alla Salernitana. Il piano B è Adao del Sion.

Empoli: dopo l’arrivo di Brighi ed Imperiale l’obiettivo numero uno è il difensore centrale di livello, Morleo è il primo della lista.

Foggia: possibile scambio con il Cesena, Matteo Fedele interessa ai romagnoli, mentre Giovanni Sbrissa potrebbe compiere il percorso inverso.

Frosinone: fermo il mercato in entrata, Russo e Crivello sono in lista di sbarco.

Novara: Andrea Orlandi è finito nel mirino del Brescia.

Palermo: Embalo e Brescia sono vicini come non mai, a centrocampo piace Del Grosso, mentre è sempre viva la pista che porta a Calaiò.

Parma: mercato fermo in entrata, in uscita Giorgio vicino al Vicenza.

Perugia: Luca Coccolo torna alla Juventus.

Pescara: subito infortunio per Falco, gli abruzzesi potrebbero tornare sul mercato. Vitturini potrebbe partire in prestito.

Pro Vercelli: ufficiali il difensore Raffaele Alcibiade (’90) e l’attaccante Massimiliano Gatto arrivato dal Chievo. Sempre in attacco si pensa a Reginaldo.

Spezia: i liguri si godono il nuovo arrivato Mora, ora si cercherà di puntellare la rosa con qualche altro rincalzo.

Ternana: in entrata ufficiale l’arrivo di Signori. In uscita Tiscione in prestito al Matera.

Venezia: Del Grosso interessa al Palermo, nel caso partisse potrebbe aprirsi la pista che porta ad Odjer della Salernitana.

Virtus Entella: trattativa in stato avanzato per Simone Icardi, mezzala classe '96 del Catanzaro. In difesa il nome nuovo è quello di Bernardini della Salernitana.

Simone Gallo