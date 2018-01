Fatta per lo scambio Casasola-Kadi Depositati i contratti, a ore l'ufficialità

Ora ci sono anche le firme: Tiago Casasola è un nuovo giocatore della Salernitana. Come più volte rimarcato nel corso di queste settimane, era diventato lui il principale obiettivo per la retroguardia granata, merito anche di una duttilità tattica che ha spinto mister Colantuono a preferirlo ai vari profili sondati dalla riapertura del mercato ad oggi. Sistemate le ultime pratiche burocratiche con l'Alessandria, l'ex Como ha salutato ieri pomeriggio i compagni poco prima dell'allenamento e si era congedato dai suoi vecchi tifosi attraverso un lungo messaggio postato su Instagram, una sorta di "annuncio" anticipato del suo imminente passaggio alla Salernitana. L'operazione si è sbloccata definitivamente questa mattina, quando il direttore sportivo Angelo Fabiani ha trovato finalmente il nome giusto da proporre come contropartita tecnica: non Perico (almeno per il momento, resta in piedi la pista di uno scambio con il Brescia con l'ex Bagadur, praticamente fuori rosa e mai nei piani di Boscaglia), nè Zito (riconfermato dopo le indicazioni del mister), ma Sofiane Kadi, talentuoso fantasista che, per il momento, non ha collezionato alcuna presenza in campionato pur essendo stato fortemente voluto in estate e strappato in extremis al Foggia. Il calciatore, che non occuperà posto nella lista over dell'Alessandria (altro elemento che ha inciso sul buon esito dell'affare) è già partito alla volta del Piemonte e sosterrà domani il suo primo allenamento agli ordini di Marcolini. Tra la tarda serata di oggi e domattina, invece, è atteso a Salerno Casasola: firmerà un contratto di due anni e mezzo e proverà a riscattare le recenti retrocessioni con Como e Trapani. Nato difensore centrale, negli ultimi mesi è stato impiegato anche da terzino destro o addirittura da esterno di centrocampo nel 4-4-2: rappresenta, in linea teorica, la principale alternativa a Pucino e quindi il suo arrivo non esclude quello di un altro difensore, soprattutto se partisse Bernardini. Casasola sarà con ogni probabilità convocato già per la sfida di lunedì a Terni.

Gaetano Ferraiuolo