VIDEO | Casasola: non vedo l'ora di giocare all'Arechi Le prime parole del nuovo arrivato in casa granata

Le prime parole di Tiago Casasola in maglia granata. Il calciatore è felice di giocare nella Salernitana e non vede l'ora di scendere in campo all'Arechi, con la Curva Sud Siberiano a sostenerlo. Il video è stato pubblicato sui social dall'U.S. Salernitana 1919.

Redazione Sport