Ternana-Salernitana: difficile fare pronostici I dati non giustificano i nove punti di differenza in graduatoria. Granata avvisati

Si giocherà lunedì il posticipo tra Ternana e Salernitana. La squadra umbra è reduce da due sconfitte di fila 2-1 conseguite ad Avellino nell'ultima di andata e ad Empoli nella prima di ritorno. La Salernitana ha riscattato due brutte sconfitte per 3-0 contro il Foggia in casa e Palermo fuori, con la vittoria abbastanza sofferta contro il Venezia sabato scorso.

Nove punti di differenza a favore dei granata in classifica, che a vedere le statistiche non giustificano la differenza in graduatoria. Le due squadre praticamente si equivalgono per: gol (33 vs 32), occasioni create e assist (23 vs 22), tiri in porta (102 vs 100), cross fatti (388 vs 387), percentuale passaggi (84 vs 83).

Rossoverdi in vantaggio per tiri (281 vs 263), tiri fuori area (160 vs 120), contrasti (376 vs 318), passaggi (9350 vs 7812) e passaggi completati (8011 vs 6448). I granata prevalgono solo per tiri dentro area (121 vs 143), percentuale cross (45 vs 54) e cross riusciti (176 vs 210). In sostanza a giudicare i dati forniti dalla Lega B, i granata si mostrano molto più concreti rispetto agli avversari sulla pericolosità in area di rigore.

Tra i calciatori più attivi: Tremolada da parte dei padroni di casa e Sprocati per gli ospiti.

Ultimi incontri tra le due squadre

04/09/17 Salernitana-Ternana 3-3

08/04/17 Ternana-Salernitana 1-0

13/11/16 Salernitana-Ternana 4-2

13/02/06 Ternana-Salernitana 4-0

26/09/15 Salernitana-Ternana 2-1

Le gare di campionato ultime cinque

TERNANA

20/01/18 Empoli-Ternana 2-1

28/12/17 Avellino-Ternana 2-1

21/12/17 Ternana-Pro Vercelli 4-3

16/12/17 Ternana-Palermo 1-0

08/12/17 Ternana-Parma 1-1

SALERNITANA

20/01/18 Salernitana-Venezia 3-2

28/12/17 Palermo-Salernitana 3-0

21/12/17 Salernitana-Foggia 0-3

16/12/17 Virtus Entella-Salernitana 0-2

09/12/17 Salernitana-Perugia 1-1

Di seguito le principali statistiche della gara:

Gol

Ternana 33 Salernitana 32

Occasioni create

Ternana 23 Salernitana 22

Assist

Ternana 23 Salernitana 22

Reti bianche

Ternana 11 Salernitana 11

Tiri

Ternana 281 Salernitana 263

Tiri in porta

Ternana 102 Salernitana 100

Percentuale tiri in porta

Ternana 36 Salernitana 38

Tiri fuori area

Ternana 160 Salernitana 120

Tiri dentro area

Ternana 121 Salernitana 143

Corner

Ternana 120 Salernitana 106

Cross fatti

Ternana 388 Salernitana 387

Percentuale cross

Ternana 45 Salernitana 54

Cross riusciti

Ternana 176 Salernitana 210

Contrasti

Ternana 376 Salernitana 318

Contrasti vinti

Ternana 376 Salernitana 318

Percentuale contrasti

Ternana 100 Salernitana 100

Passaggi

Ternana 9350 Salernitana 7812

Passaggi completati

Ternana 8011 Salernitana 6448

Percentuale passaggi

Ternana 84 Salernitana 83

Ammonizioni

Ternana 41 Salernitana 47

Espulsioni

Ternana 2 Salernitana 4

GOL

Adriano Montalto (Ternana) 12

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Riccardo Bocalon (Salernitana) 6

Luca Tremolada (Ternana) 6

Alejandro Rodriguez (Salernitana) 4

Assist

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Luigi Vitale (Salernitana) 3

Andrea Paolucci (Ternana) 3

Mirko Carretta (Ternana) 3

Alessandro Cavalli (Ternana) 2

Riccardo Bocalon (Salernitana) 2

TIRI

Luca Tremolada (Ternana) 50

Mattia Sprocati (Salernitana) 44

Riccardo Bocalon (Salernitana) 40

Mirko Carretta (Ternana) 36

Adrano Montalto (Ternana) 32

PASSAGGI COMPLETATI

Andrea Paolucci (Ternana) 1205

Luigi Vitale (Salernitana) 773

Martin Valjent (Ternana) 700

Luca Tremolada (Ternana) 696

Daniele Gasparetto (Ternana) 649