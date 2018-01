Nel ritiro delle fere anche il neo arrivato Signori Montalto sulla via del recupero

Prosegue il lavoro dei rossoverdi nel ritiro di Pomezia: nel pomeriggio le Fere hanno sostenuto una partitella in famiglia alla quale ha partecipato anche Francesco Signori, che ha raggiunto questa mattina i nuovi compagni di squadra al pari di Adriano Montalto (per lui parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato) e Michele Rigione (terapie e lavoro atletico differenziato).

Domani pomeriggio ancora una seduta alle 15.00 per la squadra di Sandro Pochesci.

Redazione Sport