Serie B: il quadro della seconda giornata di ritorno Il Palermo tenta l'allungo approfittando del turno casalingo

Inizia questa sera alle 20:30 con l'anticipo tra Pescara e Perugia la seconda giornata di ritorno del campionato di serie B. Frosinone e Palermo, in testa alla classifica cercheranno di approfittare per allungare il passo. Sulla carta più facile il compito dei siciliani, che affrontano domani il Brescia, che non può permettersi passi falsi considerata la sua classifica. I ciociari avranno il vantaggio di conoscere il risultato dell'avversaria perchè giocheranno domenica sul difficile campo del Cittadella, in quello che risulta uno dei big match della giornata. L'altro è in programma al San Nicola tra Bari ed Empoli, con la squadra di Grosso che punta decisamente ai tre punti per effettuare il sorpasso in classifica.

Rischia grosso la Cremonese, che farà visita all'Avellino, ringalluzzito dalla vittoria esterna sul Brescia. Per la squadra di Novellino l'occasione di allungare sulla zona calda e magari avvicinarsi alla zona playoff. E , a tale proposito, è molto interessante la sfida in programma tra Carpi e Spezia. Per la formazione di mister Calabro, vale lo stesso discorso fatto per gli irpini. Scontri “caldi” tra Virtus Entella-Foggia e tra le ultime della classe Pro Vercelli e Ascoli. I piemontesi tenteranno di mettere la freccia e lasciare la scomoda posizione di fanalino di coda agli avversari. La Ternana cercherà di approfittare dei due scontri, ma dovrà vedersela con la Salernitana, caricata dalla vittoria, anche se sofferta, contro il Venezia.

Venerdi 26 gennaio ore 20.30

Pescara-Perugia (Stadio Adriatico-Cornacchia)

Pescara (4-3-3): Fiorillo, Crescenzi, Perrotta, Coda, Mazzotta, Valzania, Carraro, Brugman, Mancuso, Pettinari, Capone. All. Zeman.

Perugia (3-5-2): Nocchi, Dellafiore, Volta, Belmonte, Del Prete, Kouan, Colombatto, Bandinelli, Pajac, Di Carmine, Cerri. All. Breda.

Arbitro: Pezzuto.

Diffidati: Bovo, Coulibaly (Pescara).

Squalificati:

Sabato 27 gennaio ore 15

Avellino-Cremonese (Stadio Partenio-Lombardi)

Avellino (4-4-1-1): Radu, Ngawa, Kresic, Migliorini, Marchizza, Laverone, D’Angelo, Di Tacchio, Bidaoui, Castaldo, Asencio. All. Novellino.

Cremonese (4-3-1-2): Ujkani, Cinaglia, Claiton, Canini, Renzetti, Arini, Pesce, Cavion, Piccolo, Brighenti, Paulinho. All. Tesser.

Arbitro: Di Paolo.

Diffidati: Laverone, Ngawa (Avellino); Marconi, Pesce (Cremonese).

Squalificati: Molina (Avellino); Almici (Cremonese).

Bari-Empoli (Stadio San Nicola)

Bari (3-5-2): Micai, Diakitè, Marrone, Oikonomou, Sabelli, Henderson, Basha, Petriccione, D’Elia, Galano, Improta. All. Grosso.

Empoli (4-3-1-2): Provedel, Di Lorenzo, Veseli, Romagnoli, Pasqual, Bennacer, Castagnetti, Krunic, Zajc, Donnarumma, Caputo. All. Andreazzoli.

Arbitro: Minelli.

Diffidati: Improta, Marrone, Petriccione (Bari); Krunic (Empoli).

Squalificati: Tello (Bari).

Carpi-Spezia (Stadio Cabassi)

Carpi (3-5-2): Colombi, Capela, Ligi, Poli, Pachonik, Verna, Giorico, Saber, Bittante, Melchiorri, Mbakogu. All. Calabro.

Spezia (3-5-2): Di Gennaro, De Col, Terzi, Giani, Pessina, Mora, Maggiore, Mastinu, Lopez, Gilardino, Granoche. All. Gallo.

Arbitro: Giua.

Diffidati: Brosco, Mbakogu (Carpi); Bolzoni, Lopez (Spezia).

Palermo-Brescia (Stadio Barbera)

Palermo (3-5-2): Posavec, Dawidowicz, Struna, Bellusci, Embalo, Coronado, Jajalo, Chochev, Aleesami, Nestorovski, Trajkovski. All. Tedino.

Brescia (3-5-2): Minelli, Gastaldello, Meccariello, Somma, Cancellotti, Bisoli, Ndoj, Martinelli, Furlan, Torregrossa, Caracciolo. All. Boscaglia.

Arbitro: Serra.

Diffidati: Struna (Palermo).

Parma-Novara (Stadio Tardini)

Parma (4-3-3): Frattali, Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo, Dezi, Scozzarella, Scavone, Insigne, Calaiò, Baraye. All. D’Aversa.

Novara (3-5-2): Montipò, Golubovic, Chiosa, Mantovani, Dickmann, Sciaudone, Ronaldo, Moscati, Calderoni, Maniero, Sansone. All. Corini.

Arbitro: Saia.

Diffidati: Scavone, Scozzarella (Parma); Di Mariano, Orlandi, Ronaldo (Novara).

Squalificati: Da Cruz (Parma).

Pro Vercelli-Ascoli (Stadio Piola)

Pro Vercelli (4-3-3): Pigliacelli, Ghiglione, Berra, Gozzi, Mammarella, Ivan, Vives, Castiglia, Bifulco, Raicevic, Morra. All. Grassadonia.

Ascoli (3-5-2): Lanni, De Santis, Padella, Gigliotti, Mogos, Addae, Buzzegoli, Bianchi, Martinho, Ganz, Monachello. All. Cosmi.

Arbitro: Ghersini.

Diffidati: Bergamelli (Pro Vercelli).

Squalificati: Konate (Pro Vercelli).

Venezia-Cesena (Stadio Penzo)

Venezia (3-5-2): Audero, Modolo, Andelkovic, Domizzi, Zampano, Falzerano, Stulac, Suciu, Garofalo, Zigoni, Firenze. All. Inzaghi.

Cesena (4-3-3): Fulignati, Donkor, Scognamiglio, Suagher, Fazzi, Kupisz, Schiavone, Di Noia, Laribi, Cacia, Jallow. All. Castori.

Arbitro: Piscopo.

Diffidati: Domizzi (Venezia).

Squalificati: Bentivoglio (Venezia).

Virtus Entella-Foggia (Stadio Comunale)

Virtus Entella (4-3-3): Iacobucci, Belli, Benedetti, Pellizzer, Brivio, Ardizzone, Acampora, Crimi, Gatto, La Mantia, De Luca. All. Aglietti.

Foggia (3-5-2): Guarna, Loiacono, Camporese, Tonucci, Zambelli, Agnelli, Greco, Agazzi, Kragl, Mazzeo, Nicastro. All. Stroppa.

Arbitro: Martinelli.

Diffidati: Crimi (Virtus Entella); Deli, Loiacono (Foggia).

Domenica 28 gennaio ore 17.30

Cittadella-Frosinone (Stadio Tombolato)

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Varnier, Scaglia, Benedetti, Bartolomei, Iori, Pasa, Chiaretti, Strizzolo, Kouame. All. Venturato.

Frosinone (3-4-1-2): Bardi, Terranova, Ariaudo, Brighenti, Ciofani, Maiello, Chibsah, Beghetto, Ciano, Ciofani, Dionisi. All. Longo.

Arbitro: Rapuano.

Diffidati: Chiaretti (Cittadella); Ciofani M, Terranova (Frosinone).

Lunedi 29 gennaio ore 20.30

Ternana Unicusano-Salernitana (Stadio Liberati)

Ternana Unicusano (3-4-1-2): Plizzari, Vitiello, Gasparetto, Valjent, Statella, Bordin, Defendi, Angiulli, Tremolada, Carretta, Albadoro. All. Pocheschi.

Salernitana (3-4-1-2): Radunovic, Mantovani, Schiavi, Vitale, Pucino, Minala, Signorelli, Zito, Sprocati, Palombi, Rossi. All. Colantuono.

Arbitro: Fourneau.

Diffidati: Gasparetto (Ternana Unicusano); Pucino, Ricci (Salernitana).

Squalificati: Ricci (Salernitana).

Maurizio Grillo