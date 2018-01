Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: Alex Valentini, portiere in forza al Vicenza, ha declinato l'offerta dei marchigiani. In difesa Blanchard potrebbe essere il rinforzo chiesto da Cosmi.

Avellino: irpini ad un passo dall'acquisto di Santiago Morero, difensore 35enne attualmente in forza alla Juve Stabia.

Bari: i pugliesi hanno bloccato Federico Andrada (23), attaccante del River Plates.

Brescia: ceduto a titolo definitivo il centrocampista Fabio Bertoli (’96) al Prato.

Carpi: Lamin Jawo e Federico Palmieri sono rientrati dai prestiti alla FeralpiSalò e dal Santarcangelo ed hanno risolto i propri rapporti contrattuali.

Cesena: Grigoris Kastanos interessa ai romagnoli, sul giocatore c’è anche il Bari.

Cittadella: poche novità nel mercato dei veneti, in uscita Varnier interessa al Milan.

Cremonese: Mathieu Flamini (33) è stato proposto ai lombardi, si valuta l’ingaggio.

Empoli: stretta finale dei toscani per Maietta del Bologna, c’è da battere la concorrenza del Verona.

Foggia: al momento fermo il mercato dei satanelli, in attesa di novità sul futuro societario.

Frosinone: i ciociari si muoveranno ancora solo dopo aver piazzato Russo e Crivello.

Novara: ufficiale l’arrivo in prestito del terzino sinistro senegalese, classe '96, Moustapha Seck. Jacopo Manconi è stato girato al Livorno.

Palermo: David Petermann interessa in Lega Pro, nelle ultime ore si è fatta sotto anche la Casertana.

Parma: mercato fermo in entrata, in uscita Barillà interessa a Cremonese, Novara e Salernitana.

Perugia: preso Leali, il portiere di proprietà della Juventus, rientrato dal prestito in Belgio allo Zulte Waregem, passa al club umbro a titolo temporaneo.

Pescara: sarà in Abruzzo il futuro di José Ndong Machín (21), centrocampista di proprietà della Roma. In uscita ufficiale Vitturini in prestito alla Carrarese.

Pro Vercelli: i piemontesi valutano l'ingaggio di Cristian Ledesma (35), ex Lazio ora al Lugano.

Spezia: dopo Palladino, De Francesco e Mora i liguri rallentano sul mercato.

Ternana: serio l’interesse per Riccardo Bocalon della Salernitana. Meno calda la pista che porta a Ferdinando Sforzini, fresco di rescissione contrattuale con la Viterbese.

Venezia: Crecco è il nome più caldo per il centrocampo dei liguri.

Virtus Entella: ufficiale l’ingaggio del difensore albanese, classe '93, Naser Aliji. In uscita Baraye chiesto da Viterbese e Carrarese.

Simone Gallo