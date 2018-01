Ternana-Salernitana: la probabile formazione dei granata Dubbi in difesa, out Mantovani, subito in campo Casasola?

Sabato senza campionato per la Salernitana, che sarà impegnata nel Monday night della Serie B a Terni. La squadra di Pochesci è già in mini-ritiro da diversi giorni, a preparare una sfida definita dallo stesso tecnico “scontro diretto per la salvezza”. I granata, invece, sono rimasti a Salerno, e ieri la squadra di Colantuono ha svolto una partitella amichevole contro il Centro Storico. L’allenatore romano ha avuto modo di testare vari elementi, su tutti il nuovo acquisto Casasola, provato subito nella difesa a tre. Posizione che potrebbe coprire già lunedì sera, vista l’indisponibilità di Mantovani, out per almeno tre settimane. Ma veniamo dunque alle possibili scelte.

In porta dovrebbe tornare Radunovic, sul quale si sono zittite le sirene del mercato, con il Benevento orientato su altri obiettivi. Il serbo prenderà il posto di Adamonis, sempre titolare dopo l’infortunio dell’estremo difensore scuola Atalanta. Avanti a lui, come detto, difesa a tre: i sicuri del posto sono Schiavi ed il rientrato Vitale. Per l’altra maglia se la giocano proprio Casasola e Tuia, con quest’ultimo favorito.

A centrocampo conferme per Pucino a destra e Zito a sinistra. In mezzo si cambia: Ricci squalificato verrà rimpiazzato da Signorelli, mentre Minala (tornato dopo il turno di stop) prenderà il posto di Odjer.

L’unico pacchetto confermato in toto rispetto alla scorsa gara è l’attacco: Sprocati e Palombi affiancheranno di nuovo Rossi. Quest’ultimo dovrebbe vincere ancora una volta il ballottaggio con Bocalon, ma nel caso in cui l’ex Alessandria dovesse balzare in testa, il modulo varierà in un 3-4-1-2, con Palombi seconda punta e Sprocati trequartista.

Probabile formazione Salernitana (3-4-3):

P - Radunovic 70%

D - Tuia 70%

D - Schiavi 90%

D - Vitale 90%

C - Pucino 90%

C - Minala 90%

C - Signorelli 90%

C - Zito 90%

A - Sprocati 90%

A - Rossi 60%

A - Palombi 90%

Panchina:

Adamonis, Russo, Casasola, Popescu, Kiyine, Odjer, Alex, Di Roberto, Rosina, Bocalon, Rodriguez.

Ballottaggi:

Radunovic 70% - Adamonis 30%

Tuia 70% - Casasola 30%

Rossi 60% - Bocalon 40%

Indisponibili: Perico, Bernardini, Mantovani, Della Rocca, Ricci, Orlando.

Simone Gallo