Esodo anche a Terni: il dato della prevendita I tifosi granata vincono sempre, risposta straordinaria del pubblico

Se all'Arechi continua a registrarsi una vera e propria "fuga", lontano dalle mura amiche la torcida granata sta rispondendo alla grande costituendo un valore aggiunto quasi imprescindibile per Bocalon e compagni. Nonostante l'orario scomodo per studenti e lavoratori, anche a Terni saranno in tantissimi lunedì sera per spingere la Salernitana verso la quarta vittoria esterna stagionale dopo i blitz di Avellino, Novara e Chiavari. Ci saranno a disposizione ancora 24 ore di tempo per acquistare il prezioso tagliando per il settore riservato agli ospiti, ma al momento la risposta è già esaltante: alle ore 19 risultano staccati quasi 700 biglietti, dato destinato ad incrementare entro il pomeriggio di domani e che conferma il pubblico di Salerno come uno dei più calorosi e determinanti d'Italia. Al netto di un mercato a rilento e senza colpi, di una classifica apparentemente anonima e delle solite polemiche sul discorso multiproprietà, lo zoccolo duro ha dato una grandissima risposta a Lotito, Mezzaroma e Fabiani: il cavalluccio marino, ora come sempre, non sarà mai da solo e potrà contare sul suo più fedele alleato. Anche su sponda umbra ci dovrebbe essere una buona affluenza da parte del pubblico di casa. Un tempo il "Libero Liberati" era stadio fortino e sempre pieno in ogni ordine di posto, ultimamente ci sono ampi spazi vuoti, ma la sfida contro la Salernitana ha fatto breccia anche nel cuore dei più scettici: attesi almeno 4mila cuori rossoverdi, spinti anche dall'appello del tecnico Pochesci e di una società che, per non rischiare la retrocessione, si aggrappa al fattore campo. Ma con questi ultras, la Salernitana non giocherà mai in trasferta...

Gaetano Ferraiuolo