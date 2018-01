Il punto sul calciomercato: tutto legato alle uscite Ecco le ultime novità: servono 2-3 innesti di spessore

Saranno giorni di fuoco per il direttore sportivo Angelo Fabiani, chiamato non solo a rinforzare adeguatamente la rosa sfruttando al massimo il budget non elevatissimo messo a disposizione dalla proprietà, ma anche a collocare altrove quei giocatori presi in estate, ma che non hanno affatto reso. Passa il tempo, dunque, ma il diktat è sempre lo stesso: provvedere ad acquistare soltanto dopo aver ceduto e sfoltito l'organico, molto ampio, ma comunque carente in alcuni ruoli. Cosa serve a questa Salernitana? Un difensore centrale, due centrocampisti di spessore e un bomber d'esperienza per la categoria, in grado di finalizzare il gioco proposto da una squadra che sta faticando moltissimo e che ha perso Alfredo Donnarumma con troppa disinvoltura "regalandolo" ad una pari categoria per esigenze tattiche e per un rinnovo troppe volte rinviato. Come detto, però, è necessario collocare altrove quegli elementi che non stanno dando un grosso contributo alla causa. Uno di questi è Alejandro Rodriguez, per nulla convinto di un eventuale trasferimento alla Pro Vercelli e sondato dal Novara già da diverse settimane. Potrebbe essere il Chievo, però, a scegliere la sua nuova destinazione: non è da escludere che l'ex Cesena possa tentare l'avventura all'estero, pur dispiaciuto per la scelta della dirigenza granata di non puntare più su di lui. Via quasi certamente anche Kiyine: c'è un accordo di massima con l'Alessandria, anche in questo caso manca l'ok del Chievoverona che ne detiene il cartellino.

Radunovic resta se sarà titolare

Di Della Rocca abbiamo detto tutto ampiamente: è sul piede di partenza ormai da luglio, ma fatica a trovare una sistemazione che sia gradita. Il Padova prova a contenderlo alla Triestina, che resta favorita. Moses Odjer, invece, è ancora un obiettivo del Livorno, ancor di più ora che è partito Marchi in direzione San Benedetto. Perico, invece, è promesso sposo del Brescia: in cambio potrebbe arrivare Bagadur, per il quale serve il placet del tecnico Stefano Colantuono che preferirebbe Troest, in uscita da Novara e inserito nell'ambito dell'operazione che potrebbe portare Alessandro Bernardini in Piemonte già prima di giugno. Sprocati e Mantovani restano fino al termine della stagione, ma sono già stati opzionati da due club di A: la Roma nel primo caso (con conguaglio di 1,5 milioni di euro e la cessione a titolo definitivo di Ricci), il Bologna nel secondo. Il ds Di Vaio continua a spingere per il trasferimento a Salerno di Avenatti, ma per l'attacco Fabiani è già in parola con Giuffredi per Cocco, profilo che non stuzzica affatto la fantasia dei tifosi. Resta appetibile l'ex Vicenza Raicevic, l'Entella blinda La Mantia che oggi ha segnato l'ottava rete stagionale. Per la mediana dubbi su Adao (reduce da un paio di infortuni seri), Salzano è il pallino di Colantuono, la Juve Stabia ha detto no per Mastalli così come il Lecce per Mancosu, si parla del classe 1995 Zsombor Berez del Vasas, campionato ungherese. In porta resterà Radunovic: smentiti contatti con altre società anche di categoria superiore

.Gaetano Ferraiuolo