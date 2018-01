Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Nonostante il turno di campionato in corso, è stata una giornata abbastanza movimentata per quanto riguarda le trattative di mercato che interessano le altre 21 squadre di B. Non ci sono state nuove ufficialità, ma sono diverse le trattative in corso: l’Ascoli, ad esempio, dopo la sconfitta di oggi si è ributtata sul mercato, soprattutto alla ricerca di un portiere di affidamento. Il nome più accreditato è quello di Agazzi dell’Alessandria, con Riccardo Regni che potrebbe essere offerto come contropartita ai piemontesi. Per quanto riguarda l’Avellino oggi il presidente Taccone ha praticamente annunciato Okwonkwo e Moreno. Il Bari continua ad aspettare la risposta del Benevento per Memushaj, ma nel frattempo si deve guardare le spalle dall’assalto della Sampdoria per Aderson. Il Brescia ha chiuso per l’arrivo in prestito di Cherubin, e continua a pressare Embalo, il cui destino è sempre più lontano da Palermo. Il Carpi insiste per Zinedine Machach del Napoli e Cosimo Chiricò del Foggia. Queste due operazione potrebbero essere finanziate dalla cessione di Mbakogu, seguito dal Leeds. Il Cesena stava per concludere lo scambio Sbrissa-Fedele con il Foggia, ma il primo ha rifiutato la Puglia. Fedele, però, potrebbe lo stesso arrivare in Romagna. L’Empoli sembra aver ripreso a carburare, ma Andreazzoli ha chiesto comunque uno sforzo in difesa, Maietta l’obiettivo numero uno. Sfida di mercato, poi, tra Palermo e Parma: entrambi i club sono interessati a Di Chiara, terzino in uscita dal Benevento. Il Pescara ha fissato a lunedì il giorno utile per chiudere Fiammozzi del Genoa, ora in prestito al Bari. Gli abruzzesi molto vicini anche a D’Eramo dell’Avezzano, centrocampista accostato anche alla Salernitana. La Pro Vercelli potrebbe riportare in Serie B Reginaldo, il brasiliano è stato avvistato al “Piola” nella sfida contro l’Ascoli. Chiudiamo con lo Spezia, intenzionato a riportare Nura della Roma in Liguria, sulla base di un prestito di un anno e mezzo. In uscita Juri Cisotti verso la rescissione.

Simone Gallo