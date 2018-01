Ternana – Salernitana: I convocati di Colantuono La lista dei disponibili per la trasferta in Umbria

Il sito ufficiale della Salernitana ha da poco diramato i convocati di mister Colantuono per la trasferta di Terni. Questo il comunicato:

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Ternana e Salernitana.

PORTIERI: Adamonis, Radunovic, Russo;

DIFENSORI: Casasola, Popescu, Pucino, Schiavi, Tuia, Vitale;

CENTROCAMPISTI: Kiyine, Minala, Odjer, Signorelli, Zito;

ATTACCANTI: Alex, Bocalon, Di Roberto, Palombi, Rodriguez, Rosina, Rossi, Sprocati.

Nessuna sorpresa dunque: Mantovani è out per infortunio, così come lo sono ufficialmente Perico e Bernardini. Fuori anche Della Rocca, ormai prossimo alla cessione, e Ricci squalificato.

Redazione sport