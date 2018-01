Giovanissimi, Longo: siamo poco incisivi, che talento Valisena Trasferta amara per Giovanissi regionali della Salernitana

Dopo la bella vittoria della scorsa giornata, i Giovanissimi Regionali della Salernitana tornano dalla trasferta di Sala Consilina con un’amara sconfitta. 2-1 maturato al termine di una gara in cui i granata hanno peccato in zona gol, come analizzato dallo stesso tecnico Claudio Longo:

«Pronti via, abbiamo subito colpito una traversa dall’interno dell’area piccola. Potevamo passare in vantaggio ed invece poco dopo abbiamo incassato il primo gol, frutto di una leggerezza difensiva con cui si è chiuso il primo tempo. Nella ripresa Valisena ci riporta subito sul pari, e iniziamo di nuovo a creare occasioni nitide, non sfruttate con la giusta cattiveria. Nel finire, a caccia del gol vittoria, abbiamo subito un contropiede fatale che ha chiuso la gara sul 2-1 per loro. Purtroppo il calcio è così, non basta costruire, si deve essere cattivi in fase realizzativa, altrimenti, come oggi, vieni punito nelle poche occasioni che concedi. La fortuna va meritata, ed oggi non possiamo appellarci alla sfortuna».

Il tecnico, poi, nonostante il risultato, ci tiene a fare delle menzioni speciali:

«Ringrazio anzitutto lo staff del Sala Consilina ed il sindaco di Caggiano, i quali ci hanno ospitato con grande professionalità. Poi vorrei elogiare il nostro Valisena, un talento che riesce a fare sempre la differenza nonostante giochi due anni sotto gli altri. La Salernitana deve tenerselo stretto, perché se il ragazzo riesce a mantenere testa e piedi per terra, sono sicuro avrà un grande avvenire”.

Il tabellino:

SALA CONSILINA: Botiz, Granata, Vignola, Pittaccio, Ciorciari, Anatruda, Di Muria, Calicchio, Soffritti, Astorini, Lisardriano. A disp.: Schettino, Petrizzo, D’Addesio, Del Vecchio, Morena. All.: Sarli.

SALERNITANA: Abate, Boffa, Serdoz, Lamberti, Senatore, Rago, G. Carbone, Citro, A. Matino, Valisena, Grande. A disp.: Sica, Carucci, Saadoui, Sessa, Voto, Costa, Carpentieri. All.: Longo.

Arbitro: Cuozzo di Sala Consilina.

Ammonizioni: Pittaccio (SC), Calicchio (SC), Serdoz (S).

Reti: 16’pt Granata (SC), 4’st Valisena (S), 36’st Astorino (SC).

Simone Gallo