Pochesci: non conta l’avversario, dobbiamo fare punti Le parole del tecnico rossoverde alla vigilia di Ternana-Salernitana

Sandro Pochesci analizza il momento delle Fere, alla fine del ritiro di Pomezia ed alla vigilia dell’impegno casalingo con la Salernitana.

“I giorni che abbiamo trascorso in ritiro – attacca il mister – sono stati proficui, decisamente positivi e molto utili. Sono serviti per restare concentrati alla vigilia di una partita molto importante perchè veniamo da due sconfitte e per uscire dalla nostra situazione di classifica conta solo vincere”.

Sui nuovi arrivi: “Sono molto soddisfatto del mercato che la Società ha portato avanti, sono arrivati calciatori che volevo e che perchè ci permetteranno di migliorarci ancora, anche dal punto di vista dell’esperienza in questo campionato. Signori è in ottime condizioni come Statella, Repossi si sta inserendo, peccato per l’infortunio di Rigione che comunque è sulla via del recupero totale mentre Piovaccari, che si sta impegnando moltissimo, sarà pronto a breve e sono certo rappresenterà un valore aggiunto”.

Sul momento in campionato: “La B è lunga è difficile, lo sappiamo tutti, abbiamo perso di misura ad Empoli mentre ieri i toscani ne hanno fatti addirittura 4 su un campo difficilissimo come quello di Bari. Mi ripeto, ormai l’avversario che affrontiamo non deve contare più, conta solo fare punti, risalire in classifica e proseguire nel migliore dei modi. Sì, ce la siamo sempre giocata con tutti, ma d’ora in avanti dobbiamo ottenere il massimo da ogni match, il resto non conta”.

M.G.