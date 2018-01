U15, De Santis: brutta prestazione, serviva più sangue freddo La Salernitana Under 15 viene fermata sullo 0-0 dall’Ascoli

La Salernitana Under 15 non riesce a rifarsi della sconfitta della scorsa giornata, e al “Volpe” viene bloccata sullo 0-0 dall’Ascoli. Insoddisfatto della prestazione dei sui ragazzi mister De Santis:

«Brutta prestazione, abbiamo avuto molta fretta nel fare le giocate e non abbiamo avuto, nel giro palla, quella pazienza che ci vuole contro le squadre che si chiudono e non ti lasciano profondità. Ci sono state anche un paio di occasioni, ma non siamo stati bravi a sfruttarle. Po su una di queste, devo fare i complimenti al loro portiere, autore di un vero e proprio miracolo su un bolide dalla distanza di Imperiale».

Il tabellino:

SALERNITANA: Colantuono, Idioma, Imperiale, Sangiovanni, Froncillo, Murano, Fresa, Russo, Palmieri, Cioce, Salerno. A disp.: Galante, Radano, Accietto, Citarella, Natella, Petti, Balzano, Domamrco, Santaniello. All.: De Santis.

ASCOLI: Grechi, Pompetti, D’Ainzara, Ceccarelli, Genovese, Ferri, Bocci, Maffione, Del Vecchio, Marucci, Sosi. A disp.: D’Egilio, Fattori, Mattiucci, Di Marco, Del Rosso, Di Pasquo, Re, Della Giorgia, Sebastianelli. All.: Giuliano.

Arbitro: Marra di Agropoli.

Ammoniti: Murano (S), Dommarco (S), Colantuono (S), Palmieri (S).

Espulsi: Sosi (A).

Simone Gallo