Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Giornata abbastanza fiacca per quel che riguarda il mercato delle squadre di Serie B, le quali probabilmente stanno ancora metabolizzando il turno di campionato, che si concluderà domani con Ternana-Salernitana. Una delle poche squadre attive è stata il Perugia: gli umbri forti della vittoria a Pescara stanno investendo molto nel mercato, a caccia di punti utili per rilanciare il proprio campionato. Il prossimo colpo in casa dei grifoni dovrebbe essere Nura: il giovane terzino della Roma era stato cercato anche dallo Spezia e dal Foggia, ma alla fine il Perugia ha battuto la concorrenza. In uscita Song Hyok Choe, esterno d'attacco classe '98, è vicino all'Olbia. Il Brescia, invece, stringe non solo per Embalo. Le rondinelle, infatti, hanno sondato Nicolò Cherubin, esperto difensore in uscita dall’Hellas Verona accostato anche alla Salernitana. Il Genoa guarda in serie B per sostituire Pellegri, passato al Monaco per una cifra record: i liguri hanno messo nel mirino Antonio Candela, talento classe 2000 dello Spezia. Il Novara piazza un altro grande colpo: in arrivo Puscas dal Benevento. Il Pescara ha bisogno di rinforzi dal mercato, e domani potrebbe arrivare la fumata bianca per Machin (’96), centrocampista scuola Roma. Infine l’attaccante Alessandro Polidori (’92) della Pro Vercelli sta per essere ceduto in prestito al Trapani.

Simone Gallo