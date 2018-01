U16, Landi: pari amaro, ora testa al Benevento La Salernitana Under 16 fermata sull’1-1 dall’Ascoli

La Salernitana Under 16 chiude la giornata amara per le selezioni giovanili granata. Nessuna di questa è riuscita a vincere, anche se, come raccontato da mister Landi, ai ragazzi non può essere recriminato niente:

«Un pari che lascia l’amaro in bocca. Affrontare squadre come l’Ascoli, impostate per difendere ad oltranza e basate sull’ostruzionismo è davvero difficile. Noi ci abbiamo provato con insistenza e purtroppo ci siamo dovuti accontentare del pareggio. Anche perché queste gare rischi di perderle, ed infatti loro sono andati in vantaggio nell’unica azione creata. Siamo stati bravi poi a rimontare lo svantaggio e sfiorare più volte il controsorpasso, senza però trovare fortuna. C’è sicuramente qualcosa da migliorare in fase realizzativa, ma ai miei ragazzi non posso che fare un plauso, per impegno e sacrificio. Siamo in piena emergenza tra infortunati e squalificati, ma anche chi è andato in campo oggi per la prima volta ha dato tutto. Ora testa alla prossima, ci sarà il Benevento e sarà una sfida da preparare nei minimi dettagli, un derby in cui non vogliamo sfigurare».

Il tabellino:

SALERNITANA: De Simone, Guzzo, Carrino, Vignes, Di Micco, Rolando, Fois, Della Torre, Guida, Arena, Pellino. A disp.: Omobono, Onda, Iaiuense, Stratoti, Mosca, Petrullo, Magno. All.: Landi.

ASCOLI: Carfagna, Cifani, Azzarito, Doko, Olivi, Donzelli, Verdesi, Scarfetta, Arcangeletti, Ambanelli, Planamente. A disp.: Acciaccaferri, Eleuteri, Mariani, Sciarretta, Filippini, Bontà, Mancini, Acciarri, Nociaro. All.: Beati.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.

Ammoniti: Di Micco (S), Azzarito (A), Cifani (A), Sciarretta (A), Mariani (A).

Reti: 6’st Olivi (A), 15’st Vignes (S).

Simone Gallo