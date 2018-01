Impresa Frosinone al Tombolato e aggancio al Palermo in testa I ciociari vincono 2-1 con reti di Ciano e Daniel Ciofani

Nel posticipo domenicale il Frosinone si aggiudica la difficile gara in trasferta contro il Cittadella 2-1 e riesce con gli importanti tre punti ad agganciare a quota 43 il Palermo in testa alla classifica, vittorioso ieri contro il Brescia al Renzo Barbera.

La cronaca - I ciociari fanno subito capire le loro intenzioni di fare sul serio e già al 3’ passano in vantaggio: Dionisi, dalla linea di fondo, mette un pallone al centro che Ciano di piatto, da un passo, deve solo appoggiare in rete. I padroni di casa tentano una timida reazione, ma è ancora la squadra di Longo a rendersi pericolosa dalle parti di Alfonso. Al 25’ Dionisi approfitta di uno svarione difensivo per involarsi a tu per tu col portiere avversario, ma cincischia troppo sul pallone e si fa anticipare in angolo dal recupero disperato di Scaglia. Dopo quattro minuti su calcio di punizione è Brighenti sfiorare il raddoppio con un colpo di testa che dà l’illusione del gol. Nella ripresa al 15’ è il solito Daniel Ciofani a realizzare il secondo gol del Frosinone: zampata vincente dell’attaccante in anticipo su Varnier che non dà scampo ad Alfonso. Il difensore si fa perdonare al 35’ quando accorcia le distanze con un colpo di testa, ma ormai è tardi e la gara termina 1-2 a favore degli ospiti.

CITTADELLA – FROSINONE 1 – 2



CITTADELLA: Alfonso; Salvi, Scaglia, Varnier, Benedetti; Bartolomei, Iori (C), Settembrini (36′ st Arrighini), Chiaretti (26′ st Schenetti); Kouame, Vido (14′ st Strizzolo). A disp. Paleari, Lora, Pezzi, Pelagatti, Pasa, Liviero, Adorni, Camigliano. All. Roberto Venturato.

FROSINONE: Bardi, Maiello, Ciofani D. (C), Beghetto, Ciofani M., Ariaudo, Dionisi (45′ st Citro), Brighenti, Terranova, Ciano (36′ st Kone), Chibsah. A disp. Zappino, Vigorito, Russo, Besea, Frara, Soddimo, Volpe, Paganini, Matarese, Krajnc, Kone. All. Moreno Longo.

Arbitro: Rapuano di Rimini (Robilotta-Capaldo; IV uff. Piccinini)

Reti: 3′ pt Ciano, 14′ st Ciofani D., 35′ st Varnier

Ammoniti: Chibsah, Chiaretti, Strizzolo, Ariaudo.

Angoli: 3 – 5; Recupero: 1′ – 5′; Spettatori: 4.000

Maurizio Grillo