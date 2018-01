Il Salerno Club 2010 risponde a Salvatore Carmando Il fratello del compianto Bruno rilascia dicharazioni che lasciano di stucco i tifosi salernitani

L'ex massaggiatore del Napoli Salvatore Carmando, fratello del compianto Bruno, salernitano purosangue e tifosissimo dei colori granata, oggi in occasione della gara Napoli-Bologna è stato inneggiato dai tifosi del Napoli: "Carmando, uno di noi". La sua risposta è stata inopportuna, il video sta circolando in maniera virale su Facebook, e non è stata gradita dai tifosi della Salernitana. Di seguito il comunicato di risposta del Salerno Club 2010:

Il Salerno Club 2010 nella persona del presidente Salvatore Orilia del direttivo e dei soci tutti, in relazione alle esternazioni del signor Salvatore Carmando manifestate ai tifosi del Napoli in occasione della gara interna odierna contro il Bologna, risponde con sdegno e rabbia all’offesa che lo stesso Carmando ha perpretato nei confronti della città di Salerno e della Sua grande tifoseria, compiendo il gesto più vile ed indegno, ovvero rinnegare le proprie origini e la propria appartenenza pisciaiuola.

Negli ultimi mesi Salvatore Carmando prima ospite della nostra trasmissione tifosissimi a Telecolore e successivamente anche di altre tv salernitane aveva, a questo punto -sottolineamo- in modo falso, dichiarato di essere legato al Napoli Calcio per averci lavorato più di trent’anni, ma di avere anche la metà del cuore granata essendo un Salernitano verace.

Evidentemente le esternazioni del dopo Napoli- Bologna smentiscono in maniera clamorosa e vergognosa queste sue dichiarazioni dei mesi precedenti.

La verità è questa: il SALERNO CLUB 2010 è contento e soddisfatto che il signor Carmando abbia finalmente manifestato in maniera chiara e netta il suo tifo per il Napoli ed il suo sentirsi “ napolitano dentro” rinnegando nel contempo la sua salernitanita’, dal momento che non l’ha mai realmente considerato un vero salernitano....

Al contrario del fratello Bruno, anima eterna e storia incancellabile della nostra squadra del cuore.

