Il punto sul mercato: tutto nelle ultime 48 ore L'Avellino si tira indietro per Rosina, Kiyine verso Alessandria. Idea Rodriguez per la Samb

Come sempre accaduto durante la gestione Lotito-Mezzaroma, soltanto gli ultimissimi giorni di mercato permetteranno alla Salernitana di accogliere- si spera- quei rinforzi necessari per fare quel salto di qualità non certo garantito dai soli Palombi e Casasola, elementi sicuramente utili alla causa, ma che non bastano per competere alla pari con tutti. Il ds Fabiani potrebbe essere a Milano già domani entro ora di pranzo e proverà anzitutto a sfoltire una rosa troppo folta: in odore di partenza, e non è una novità, ci sono i vari Alex, Di Roberto, Asmah, Kiyine, Perico, Bernardini, Rosina, Rodriguez e Della Rocca, molti dei quali però mai concretamente trattati da altre società. Ma andiamo con ordine. Il più vicino alla cessione è Sofiane Kiyine, virtualmente dell'Alessandria: il fantasista parlerà con il Chievo domattina per fare il punto della situazione, resterebbe volentieri, ma sa bene che gli spazi sono ridotti ancor di più dopo il recupero di Orlando. In C sarebbe titolare quasi inamovibile, ma non è da escludere che questa sera possa esserci un tentativo della Ternana, che nel ruolo è però già coperta con Tremolada. Kiyine piace anche all'Entella, ma una sua permanenza non è da considerarsi utopia. Il Novara, prendendo Puscas dal Benevento, si è invece tirato indietro per Rodriguez, idea dell'ultima ora della Sambenedettese: l'ingaggio, però, è fuori portata. A questo punto restano in piedi le piste estero e Pro Vercelli, con Grassadonia che però a breve dovrebbe riabbracciare il suo pupillo Reginaldo.

Proprio per questo, dunque, alla fine potrebbe partire Bocalon: la Ternana- che avrebbe detto no ad uno scambio con Montalto- dovrebbe però mettere sul tavolo almeno 400mila euro, cifra ritenuta troppo alta. Mezzaroma, dal canto suo, vorrebbe trattenerlo almeno fino al termine della stagione. Di Roberto e Alex hanno poco mercato, sono restii ad accettare il salto all'indietro di categoria e tutto potrebbe accadere nelle ultimissime ore: decisivo sarà il parere di Colantuono, che il portoghese lo ha già bocciato dimenticando, forse, che era stato sempre uno dei migliori in campo nella gestione tecnica precedente. Bernardini viaggia verso Novara, ma nelle ultime ore c'è stato più di un sondaggio del Bari, che potrebbe proporre Salzano e Raicevic. I pugliesi avrebbero fatto un pensierino anche ad Odjer, che piace al Livorno, ma vorrebbe restare. L'Avellino- che dovrebbe girare Paghera e Moretti al Brescia- si è tirato indietro per Rosina, che resterà per assenza di offerte concrete. Perico potrebbe andare a Brescia a prescindere dal futuro di Bagadur, lo Spezia è su Tuia, ma il capitano non si muove. In entrata si pensa sempre ai vari Crecco, Cocco, Vantaggiato e Bagadur, da Roma fanno sapere che Lotito avrebbe fatto una nuova proposta a Di Gennaro che tuttavia vuole restare a Roma.

Gaetano Ferraiuolo