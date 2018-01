LIVE | Ternana-Salernitana: le formazioni ufficiali Segui la cronaca live della gara tra Salernitana e Ternana su granatissimi.ottopagine.it

Ternana e Salernitana chiuderanno il 23° turno della Serie B 2017/2018. Al “Liberti” di Terni le due formazioni si contenderanno la posta in palio, con i due tecnici che alla vigilia si sono promessi battaglia. Ma veniamo alle scelte: Colantuono conferma lo stesso modulo della vittoria contro il Venezia, ma per forza di cose deve variare alcune elementi. Nel 3-4-3 del tecnico romano, in porta torna Radunovic. Avanti a lui torna Vitale, con Schiavi ed il nuovo acquisto Casasola a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo Zito a sinistra, Pucino a destra, con in mezzo la coppia Signorelli-Minala. In avanti il tridente Sprocati-Rossi-Palombi.

I padroni di casa confermano cambiano il modulo e si schierano con un 4-2-3-1 con il ritorno di Paolucci tra i titolari. A guidare l’attacco ci sarà Montaldo, supportato da Tremolada.

Le formazioni ufficiali:

TERNANA (4-2-3-1): Plizzari; Vitiello, Gasparetto, Valjent, Favalli; Defendi, Paolucci; Statella, Tremolada, Carretta; Montalto. A disp.: Sala, Finotto, Signori, Bordin, Angiulli, Signorini, Ferretti, Rigione, Zanon, Repossi, Piovaccari, Albadoro. All.: Pochesci.

SALERNITANA (3-4-3): Radunovic; Casasola, Schiavi, Vitale; Pucino, Minala, Signorelli, Zito; Sprocati, Rossi, Palombi. A disp.: Adamonis, Russo, Popescu, Tuia, Kiyine, Odjer, Alex, Di Roberto, Bocalon, Rodriguez. All.: Colantuono.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.

Simone Gallo