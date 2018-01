Pochesci show nello spogliatoio: "Andiamo a vincere" Il mister carica la squadra: "Nessuno è più forte di noi, battiamo la Salernitana"

Intervistato dal giornalista Maurizio Compagnoni nel prepartita di Sky, il tecnico della Ternana Sandro Pochesci ha presentato così la partita in programma tra pochi minuti al Libero Liberati: "E'arrivato il tempo di trascinare la gente con le vittorie, basta andare a casa con i complimenti per le prestazioni, ma senza punti. Devo dire bravi a questi ragazzi, nessun avversario ci ha messo sotto e questo, paradossalmente, rappresenta un rammarico e non un orgoglio perchè la classifica dice che siamo nei bassifondi. Modulo? Opto per il 4-2-3-1 perché voglio più attacco rispetto alla gara con l’Empoli. Oggi, però, conta soltanto vincere, serve l'atteggiamento giusto sin dal primo minuti e i ragazzi devono credere nelle proprie qualità, nel calcio vince chi è più determinato. Voglio concludere questo mio percorso in cadetteria conquistando l'obiettivo, ma so che ci sarà soffrire". Negli spogliatoi, invece, Pochesci ha caricato la squadra con un lungo discorso ben recepito da tutti i calciatori: "Ora basta chiacchiere: noi siamo in debito con la gente, noi oggi dobbiamo iniziare il nostro campionato. Sappiamo benissimo quanto valiamo, sono convinto che siamo forti e nessuno ci ha messo sotto. Oggi conta una sola cosa: vincere". Verbo ripetuto tre volte. Ternana carica, la Salernitana è avvisata.

Gaetano Ferraiuolo