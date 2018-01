Colantuono-Sprocati: "Gara molto difficile" Il ds Fabiani toglie Bocalon dal mercato

L'attaccante della Salernitana Mattia Sprocati ha presentato così ai microfoni di Sky la gara di questa sera: "Sarà indubbiamente una partita importantissima, al di là della classifica sappiamo tutti quanto sarebbe significativo vincere qui a Terni. La nostra rosa è competitiva in tutti i reparti, l'importante è aver imparato dagli errori commessi contro il Venezia nel secondo tempo". Dello stesso avviso anche il tecnico Stefano Colantuono: "Casasola gioca dal primo minuto anche perchè c'è grande emergenza nel reparto difensivo. Quanto alla gara di oggi, sappiamo che è un match difficile sotto tutti i punti di vista, ma siamo pronti e abbiamo lavoraot bene. Il mio percorso sin qui è stato travagliato, oggi è indicativa perchè il nostro avversario ha fame di punti". Sempre nel prepartita di Sky il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani ha assicurato che Riccardo Bocalon non si muoverà da Salerno e che Andrea Cocco non è più un obiettivo dei granata; lo stesso Fabiani ha parlato del mercato in entrata confermando che arriverà un centrocampista importante, in grado di innalzare il tasso tecnico della rosa.

Gaetano Ferraiuolo