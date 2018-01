Le pagelle: anonimo Signorelli, Radunovic ancora flop Colantuono troppo rinunciatario e cambi discutibili, bene Minala e Pucino

Pareggio beffa per la Salernitana che, contro una Ternana modesta, pareggia per 2-2 subendo gol al 94' dall'ex Adriano Montalto anche a causa di un errore grossolano di Vitale, adattato in veste di difensore centrale a causa dell'emergenzfa. Un 2-2 che non premia i granata, a tratti rinunciatari, ma comunque ordinati in campo e vicini anche alla terza segnatura in contropiede. Di seguito le nostre pagelle:

Radunovic 4,5: serve assolutamente un portiere se davvero si vuole lottare per qualcosa di più di una tranquilla salvezza. Sulla prima rete della Ternana, come sempre, accenna l'uscita e poi torna indietro, poco dopo esce a vuoto su un corner, sul 2-2 si fa beffare sul suo palo. Innumerevoli i rinvii sbagliati

Casasola 6: primo tempo da urlo, sembra quasi giochi da sempre con la Salernitana. Leggero calo nella ripresa, becca un giallo per un intervento duro a metà campo e si lascia scappare Signori in occasione della prima rete della Ternana. Buon approccio, nel complesso

Schiavi 6,5: fino al 93' vince tutti i duelli con Montalto, non è un caso che l'ex granata segni quando si trova marcato da Vitale che di mestiere fa il terzino di spinta. Un'altra prova perfetta di un grande difensore

Vitale 5,5: rimedia un giallo in avvio che un po' lo condiziona, fortunatamente dalle sue parti c'è uno Statella brutto come quello visto a Salerno nel 2009 e non corre pericoli. Nella ripresa qualche buon intervento, ma si addormenta sulla rete che permette a Montalto di regalare un punto alla sua Ternana

Pucino 6,5: insieme a Casasola ha colpe sul gol dell'1-1, ma resta l'unica macchia di una partita ottima, impreziosita dal secondo gol stagionale che aveva illuso un po' tutti. Sta crescendo tantissimo, oggi però non ha praticamente mai varcato la metà campo per crossare se non nei primi 20 minuti

Zito 6,5: fin quando regge è l'uomo ovunque della Salernitana, uno dei pochi capace di abbinare entrambe le fasi e di sfornare cross a ripetizione per le punte. Esce perchè rischia di essere espulso dal fiscale direttore di gara, ma si sta rivelando il valore aggiunto del centrocampo granata.

Signorelli 5: altra prova impalpabile di un giocatore a tratti irritante e che ormai non ha più l'alibi dell'assenza di condizione fisica. Schierato a sorpresa tra i titolari, non fornisce nessun contributo in fase difensiva nè illumina il gioco con qualche lancio. Assolutamente anonimo, andava assolutamente sostituito

Minala 7: il lungo riposo sembra avergli fatto bene, torna improvvisamente quel calciatore di grande livello ammirato per buona parte del girone d'andata. Corre, lotta, recupera palloni, riparte e diventa una diga davanti alla difesa. Tra i migliori in assoluto

Sprocati 6,5: il gol, settimo stagionale, è di rara bellezza, quando c'è da ripartire è il primo a dettare il passaggio dimostrando di essere a suo agio senza troppi compiti in fase di non possesso. Insostituibile

Rossi 6: buon primo tempo, ha il merito di muoversi tanto e di fare a sportellate senza paura con la retroguardia avversaria. Un bel guizzo sullo 0-1 per poco non permette alla Salernitana di chiuderla

Palombi 6: perfetta assistenza quando smarca Sprocati in occasione del gol del vantaggio granata, si muove a tutto campo mostrando anche progressi dal punto di vista fisico. Spreca due buone occasioni dal limite dell'area calciando alle stelle

Popescu 5,5: anche lui poco attento sulla rete del 2-2

Odjer 6: stavolta un buon impatto

Bocalon 5: gli arriva un solo pallone, dovrebbe difenderlo senza problemi e invece sbaglia lo stop e fa ripartire la Ternana. Un errore fatale, l'ennesima bocciatura per un calciatore che ha dato poco o nulla alla causa granata

Colantuono 5: atteggiamento troppo difensivista, anche i cambi sembrano fatti "al contrario": prende gol e mette un difensore, lo segna e inserisce un attaccante. Signorelli impalpabile andava tolto prima, non ha convinto la scelta di riproporre Radunovic tra i pali

Gaetano Ferraiuolo