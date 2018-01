VIDEO | Colantuono: grande prova su un campo difficile Il mister: "Assurda la gestione degli ultimi 30 secondi"

Durante la trasmissione OffSide in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) il tecnico Stefano Colantuono ha commentato con rabbia la partita pareggiata per 2-2 contro la Ternana: "Non possiamo regalare un punto alla Ternana dopo aver interpretato la partita nel modo giusto. Abbiamo fatto una grande gara su un campo difficilissimo, vincendo stasera avremmo potuto commentare un'altra classifica, ma la gestione di quei 30 secondi finali lascia l'amaro in bocca. Abbiamo sbagliato tutti su quella rete, da me al magazziniere: non esistono distinzioni, sulla bandierina dovevamo andarci con maggiore cattiveria e convinzione. Una volta commesso l'errore era doveroso riposizionarsi, cosa che non è avvenuta e loro hanno preso campo ripartendo con troppa disinvoltura. Non dovevamo permettere all'attaccante avversario di girarsi in area di rigore, non esiste una cosa del genere perchè questo campionato non perdona. Non me la prendo con i singoli, sia chiaro, ma da queste piccole cose dobbiamo capire che ci sono dei limiti sui quali dobbiamo lavorare per migliorare, acquisendo maggiore consapevolezza dei nostri mezzi".

Colantuono prosegue: "La squadra rimane prevalentemente dietà media bassa, basti pensare che tra i più esperti c'è Sprocati che comunque non è certo un vecchio: manca un pochino di esperienza e qualcosa si può concedere, ma al di là di questo io devo dire bravo a questi ragazzi a cospetto di una Ternana che ci stava aspettando al varco. Proprio per questo c'è amaro in bocca: nel primo tempo eravamo stati perfetti, abbiamo fatto tutto come avevamo preparato: non possiamo regalare quei 30 secondi finali, è una cosa che non si può ammettere. Quando al 40' del secondo tempo vai in vantaggio devi portarla a casa e non puoi permettere quella ripartenza alla Ternana al 94'. Casasola? Non ci potevamo aspettare moltissimo da un ragazzo appena entrato, ho preferito metterlo dal primo minuto perchè fisicamente siamo piccoli e soffriamo sulle palle inattive. Direi che è stato un esordio sufficiente, può e deve migliorare".

Gaetano Ferraiuolo