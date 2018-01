VIDEO | Rossi: dispiaciuti per la gestione di quei 30 secondi L'attaccante in ESCLUSIVA ai microfoni di Otto Channel: "Ottima intesa con Palombi"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di OttoChannel, l'attaccante della Salernitana Alessandro Rossi si è espresso così: "Nel primo tempo abbiamo fatto bene davanti, ma non l'abbiamo chiusa. Peccato per il risultato, una vittoria ci avrebbe permesso di fare un passo in avanti notevole in classifica. Il mister? Non ha parlato esplicitamente con noi negli spogliatoi perchè sa che siamo tutti indiavolati per la gestione degli ultimi 30 secondi, quando molli anche solo di un centimetro lo paghi a caro prezzo e non possiamo permetterci certe disattenzioni. Loro hanno giocato la classica partita da ultima spiaggia: tutta la piazza e la dirigenza li ha spinti alla vittoria, è normale che avevano una marcia in più che non ci ha permesso di portare a casa tre punti. Ci tenevamo molto, ma non dobbiamo abbatterci e dobbiamo concentrarci sulla prossima partita. Forse pecchiamo di inesperienza e di mentalità, siamo giovani e dobbiamo ancora acquisire quella consapevolezza dei nostri mezzi che può farci puntare in alto".

Rossi chiosa parlando dell'intesa con Palombi: "So come si muove e anche lui sa come mi muovo io, ci conosciamo da tempo e ci intendiamo a memoria. Come ho detto prima, credo che la fase offensiva sia stata fatta bene, ma è mancato il colpo del ko per chiudere la partita. Mi trovo bene nel 3-4-3, anche Sprocati è un ragazzo che ha tanta qualità e che ci permette di creare tante occasioni. Personalmente so che devo crescere e lavorare tanto, se avremo tutti la testa giusta potremo vincere molte partite in più. La mia prestazione? Sto giocando di più nelle ultime partite, ma non mi sembra il caso di parlare di titolari o riserve: solo sentendoci tutti parte integrante di questo progetto potremo portare in alto la Salernitana. Stiamo remando tutti nella medesima direzione, anche chi subentra è chiamato sempre a dare il massimo esclusivamente per il bene della Salernitana".

CLICCARE QUI PER ASCOLTARE L'INTERVISTA IN ESCLUSIVA REALIZZATA DA OTTO CHANNEL

Gaetano Ferraiuolo