VIDEO | Schiavi: senza malizia non si va da nessuna parte Il difensore: "Manca la consapevolezza dei nostri mezzi"

Durante la trasmissione OffSide in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) è intervenuto anche il capitano della Salernitana Raffaele Schiavi, monumentale su Montalto: "Con un po' di malizia in più avremmo sicuramente portato a casa la vittoria e potevamo parlare di un'altra classifica. Dopo il gol del 2-1 ci aspettavamo queste palle lunghe da parte della Ternana, purtroppo siamo calati anche dal punto di vista mentale: ogni volta che dobbiamo fare il salto di qualità emergono dei limiti sui quali dobbiamo lavorare. Ripartiamo comunque dall'ottimo primo tempo disputato: loro si giocavano la vita, sfido chiunque a venire a Terni e dominare il gioco come ha fatto la Salernitana per 45 minuti. Siamo dispiaciuti, ma da domani riprenderemo a lavorare con ancora maggiore entusiasmo. Il mister ha ragione ad arrabbiarsi, ma ci sono tanti giovani che ancora non si sono ambientati nella realtà di Salerno e della serie B: Colantuono ci sprona moltissimo e vuole che ognuno di noi acquisisca quella mentalità vincente che ci manca. Dovessimo crescere sotto questo aspetto, a fine campionato potremmo toglierci soddisfazioni importanti".

Redazione Sport