VIDEO | Casasola: la spinta del pubblico per andare lontano Il difensore: "Mi sono subito sentito a casa, grazie al mister"

Durante la trasmissione OffSide in onda su OttoChannel è intervenuto anche il neo acquisto granata Tiago Casasola: "Abbiamo fatto una discreta gara, secondo me meritavamo di vincere, ma purtroppo l'abbiamo buttata via in pieno recupero perchè non siamo riusciti a tenere palla. Penso che la Salernitana ha grandi potenzialità e, spinta dalla nostra gente, potrà fare grandi cose: anche qui a Terni erano in tanti, questo ci spinge a ripartire dagli errori e migliorare giorno dopo giorno. Mi dispiace, ma c'è il tempo per rialzare la testa. La mia prova? Mi sono allenato pochissimo con i miei compagni, ma ringrazio l'allenatore che mi ha immediatamente inserito in squadra. Qui è tutto nuovo per me, non era semplice scendere in campo a Terni, ma mi hanno fatto sentire uno di loro e questo significa che siamo sulla strada giusta perchè lo spogliatoio è unito e compatto e rema nella medesima direzione". Sul suo ruolo: "Casasola gioca dove vuole l'allenatore, sono a totale disposizione della squadra. Posso giocare terzo di destra o quinto di destra, in carriera mi hanno impiegato anche a sinistra. Sono pronto per quest'avventura, darò il 100% per la Salernitana e per mister Colantuono, devo assolutamente ripagare la sua fiducia. Lui è stato molto chiaro con me: vuole fisicità, sa che posso ricoprire più ruoli e che la mia altezza mi permette di far bene nel gioco aereo. Sono veramente contento di essere entrato a far parte di questo gruppo, come ho detto prima abbiamo grosse potenzialità".

CLICCARE QUI PER ASCOLTARE L'INTERVISTA REALIZZATA DA OTTO CHANNEL

Gaetano Ferraiuolo