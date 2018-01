Montalto e Plizzari: "Non meritavamo la sconfitta" Il centravanti: "Siamo tutti con il mister". La società: "Esonerato Pochesci"

Ai microfoni di Sky è intervenuto l'attaccante della Ternana Adriano Montalto, soddisfatto a metà per il risultato conquistato contro la Salernitana in pieno recupero: "Credo che non avremmo meritato di perdere, abbiamo avuto il merito di crederci fino alla fine e siamo stati bravi e fortunati ad agguantare il pareggio contro un ottimo avversario. Sapevamo che dovevamo portare a casa la vittoria, siamo scesi in campo pensando esclusivamente ai tre punti e proprio per questo non possiamo ritenerci soddisfatti. Il gruppo è unito e siamo già concentrati sulla prossima partita contro il Cesena, uno scontro diretto fondamentale per la salvezza. La carica del mister? Siamo tutti con lui e lui è con noi. Il secondo gol loro? Secondo me il retropassaggio di Signori era involontario, per fortuna siamo riusciti a riacciuffare il pareggio: una sconfitta sarebbe stata immeritata, il pari è il risultato più giusto". Parole amare anche quelle del portiere Plizzari, protagonista in negativo in occasione della seconda rete della Salernitana: "Sul retropassaggio di Signori ho letto male la situazione, ero convinto che la palla mi fosse arrivata a seguito di un normale contrasto di gioco. Sono stato poco lucido in quella situazione, quell'errore ha influito sulla mancata vittoria. Sono d'accordo con i miei compagni di squadra: testa alla gara col Cesena, non dobbiamo assolutamente farci abbattare dall'attuale posizione di classifica".

In sala stampa ha parlato anche il presidente della Ternana Stefano Ranucci: "In questo momento l'unica cosa che faccio è comunicarvi la scelta di esonerare l'allenatore, sono venuto qui a dirvi la novità: la società ha scelto di cambiare guida tecnica. So che era in sala stampa e ha raccontato la partita dal suo punto di vista. Quando si lavora a stretto contatto per tanto tempo con delle persone è normale che si creano delle sintonie, adesso credo che sia giusto aspettare domani e avrete tutte le spiegazioni del caso. In questo momento mi viene difficile parlare di futuro, è stata una giornata pesante iniziata stamattina alle 7 per la riunione del consiglio federale. Ho parlato con Gravina, con il vostro presidente Lotito: purtroppo non siamo riusciti a trovare una soluzione, a me sembrava giusto poter dimostrare all'esterno che l'Italia riusciva ad eleggere un presidente. Non so se è un fallimento, stamattina ero lì insieme agli altri colleghi per risolvere il problema, ma non ci siamo riusciti e arriverà il Commissario. Futuro della Ternana? Domani mattina ci riuniremo per fare il punto della situazione, mi sembra assolutamente prematuro e fuori luogo parlare già di ipotesi per la successione".

Gaetano Ferraiuolo