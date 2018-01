Sul web: "Portiere non all'altezza, delusi dal mister" Orilia: "La società non parli dei tifosi: prenda i calciatori! Colantuono non ha dato nulla"

Post partita assolutamente infuocato per i tifosi della Salernitana, fortemente delusi per il pareggio ottenuto in extremis dalla Salernitana sul campo della Ternana. Emblematico quanto detto dal presidente del Salerno Club 2010 Salvatore Orilia durante la trasmissione OffSide in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre: "La società la smetta di parlare dei tifosi: la gente è stanca e non vuole sentire chiacchiere, loro pensino a comprare i calciatori che servono. Manca soprattutto un grande centrocampista, davanti si danno da fare, ma serve un bomber di esperienza. E' inutile prenderci in giro: questa squadra non fa due passaggi di fila, al momento Colantuono non ha fatto meglio del suo predecessore. L'allenatore deve essere il primo a darsi una regolata, sono totalmente deluso da tutto quello che è successo oggi. Occorrono rinforzi di qualità quanto prima". E' questo il pensiero più condiviso, come si evince dal pensiero di Enzo Lodato: "Con i soldi spesi per l'allenatore- che ha fatto bene solo a Bergamo- si prendevano 2 giocatori di qualità a centrocampo. Il portiere è mezza squadra, Radunovic non è assolutamente all'altezza della Salernitana. Il Venezia si è affidato a un giovane della Juventus con Gori alle spalle, qua invece due ragazzini di belle speranze che ci hanno fatto perdere un sacco di punti. Senza un numero uno forte non si va oltre la metà classifica".

Sui social: "Mille persone in trasferta per una squadra inadeguata. Via Bocalon"

"Bocalon non riesce a tenere un pallone nemmeno vicino alla bandierina" dice Angelo Peduto, "Se Bocalon perde quel pallone sulla bandierina senza combattere si può dare poco la colpa all'allenatore. Lo devono cedere immediatamente, lo dice uno che lo ha sempre difeso. E' inadeguato per la categoria" aggiunge Vanni Vignes, pensiero condiviso da tanti tifosi che chiedono a gran voce l'arrivo di un grande attaccante contestando l'ex centravanti dell'Alessandria, finito in panchina a favore di Palombi e quasi mai convincente durante questa sua esperienza con la maglia granata. "La colpa è di chi parla di play off: questa squadra è fatta per vivacchiare a metà classifica, ancora non avete capito che è vietato sognare con questa società?!" dice Andrea Anastasio, "Mandate via quest'allenatore, tornasse a casa e si portasse il portiere" il duro commento di Alessandro Di Genio, non mancano anche coloro che puntano il dito contro Vitale, reo di aver perso la marcatura su Montalto nel momento decisivo della gara. "Senza portieri e senza difensori non andiamo da nessuna parte, speriamo di salvarci presto" l'auspicio di Francesco Bottiglieri, "Il pareggio è ottimo perchè una volta in più testimonia che, se si vuole davvero lottare per qualcosa di importante, bisogna acquistare tre top player per la categoria" ripete Alfonso Zammarrelli, stesso pensiero di Anthony Fusella: "Davvero vogliamo competere con Parma, Bari, Empoli e Frosinone prendendo Casasola dalla C e Palombi che è un ragazzino della Lazio? Si può mai pensare in grande con Bocalon, Radunovic e Signorelli? Eravamo nettamente più forti l'anno scorso, è il solito mercato al risparmio di una società che ha poche ambizioni".

"Giochiamo con Zito e Signorelli titolari, VItale centrale di difesa e Popescu esterno, mentre Tuia era in panchina e poteva servire come il pane in quei minuti finali. Il primo acquisto doveva essere un centrocampista con gli attributi e un esterno capace di saltare l'avversario, invece qualcuno ha esaltato Palombi come fosse il nuovo Messi. Il nostro centravanti, presentato in estate come bomber, non sa nemmeno stoppare un pallone o spizzarlo di testa" la critica di Enzo Iannone, "Che senso ha prendere gol e mettere Popescu e poi inserire Bocalon dopo il vantaggio" la condivisibile riflessione di Salvatore Clemente, mentre VIncenzo D'Andria è voce fuori dal coro: "Criticare Colantuono è da incompetenti, va invece contestato chi ha portato Radunovic a Salerno. Giochiamo senza portiere! Non è colpa dell'allenatore se Radunovic passeggia nell'area di rigore". "Che differenza passa tra Bollini e Colantuono? Secondo tempo inguardabile, se vogliamo fare i tifosi va bene così, ma non ci vuole certo uno scienziato per capire che ci sono troppe lacune. Aspettiamo giovedì e tireremo le somme" chiosa Gabriele Stanzione, conferma del fatto che l'insoddisfazione regna sovrana. Anche nei confronti del mister...

