LIVE MERCATO | difficoltà a piazzare i calciatori in uscita Le ultimissime sul calciomercato dei granata e delle altre di B

Ore 18:24: conferme sul possibile passaggio di Della Rocca al Pordenone. Su Perico anche il Monza. Intanto sembra saltato il trasferimento di Floro Flores al Foggia. Il Perugia ha preso Gonzalez dal Verona, accostato alla Salernitana: in realtà il difensore non è mai stato trattato dal ds Fabiani

Ore 18: Salernitana su un bomber se parte Rodriguez. Il calciatore potrebbe essere proposto anche a qualche club estero e piace anche alla Sambenedettese. L'ingaggio, tuttavia, rappresenta un ostacolo. Dovesse andar via, i granata penserebbero ad uno tra Maniero, Macheda, Cocco o Avenatti, proposto dal Bologna. Occhio al classico nome a sorpresa, tanti calciatori sono in uscita da Bari

Ore 17:30: la Salernitana ha intenzione di prendere un attaccante forte, a patto che riesca a cedere Rodriguez. Proprio per questo si sta parlando con il Novara per arrivare a Macheda, sebbene il club piemontese preferisca inserire nell'operazione Riccardo Maniero. Si ragiona ancora sulla base dello scambio Troest-Bernardini, ma le condizioni fisiche del centrale di Domodossola frenano l'affare.

Ore 17:20: tutto fermo in casa Salernitana, si muovono tutte le altre squadre di B. La Pro Vercelli ha chiuso per Reginaldo, voluto fortemente da Grassadonia. Il Foggia è su Floro Flores, l'Empoli ha chiuso la porta con Gabriel del Milan. Il Venezia ha chiesto Frey al Chievoverona, il Brescia ha virtualmente chiuso per Embalo del Palermo. Per sostituire Litteri, il Cittadella sta pensando a Beretta.

Ore 17:15: l'agente Mario Giuffredi ha proposto alla Salernitana il centrocampista Paghera, in uscita da Avellino e richiesto anche dal Brescia

Ore 17:05: proposta ufficiale della Ternana per Riccardo Bocalon. Al momento l'attaccante non si muove da Salerno. Dovrebbe restare anche Bernardini che, probabilmente, resterà fermo per infortunio almeno un mese. Altra offerta del Brescia per Perico

Ore 17. A Milano, per la Salernitana, ci sono il direttore sportivo Angelo Fabiani, il segretario Rodolfo De Rose e il dirigente Alberto Bianchi. Detto a parte del no del Benevento per il centrocampista Del Pinto, i granata hanno approfondito il discorso con Andrea Cocco: il suo arrivo è legato alla partenza di Rodriguez

Come ogni anno, la redazione di Granatissimi.Ottopagine vivrà in simbiosi con i lettori le ultime ore di calciomercato. Aggiornamenti in tempo reale, interviste, esclusive e curiosità vi terranno compagnia per tutto il pomeriggio fino al live di domani che, sul nostro sito, inizierà alle ore 8 e si concluderà alle 23.

Articolo a cura di Maurizio Grillo e Gaetano Ferraiuolo