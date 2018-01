Salernitana, a vuoto il tentativo per Del Pinto Le ultime novità da Milano

Salernitana a caccia di un centrocampista. Come ammesso dallo stesso direttore sportivo Angelo Fabiani ai microfoni di Sky, il tecnico Stefano Colantuono ha chiesto esplicitamente un elemento di spessore che possa completare un reparto al momento molto carente. E' notizia di questi minuti che la dirigenza abbia contattato il Benevento sondando il terreno per due calciatori di un certo spessore: si tratta di Lorenzo Del Pinto e Ledian Memushaj, richiesti da mezza serie B. A quanto pare entrambi i calciatori sono stati dichiarati incedibili dalla società giallorossa e, comunque, sembrano restii a scendere di categoria. Sull'ex Pescara si è fiondato con decisione anche il Bari di Fabio Grosso, senza risultato. A questo punto restano in ballo i nomi di Di Gennaro, Crecco e Salzano, ma quello che è certo è che la Salernitana sta cercando un elemento importante.

Gaetano Ferraiuolo