Salernitana-Carpi: limitazioni di viabilità La gara si disputerà il 3 febbraio all'Arechi

In occasione dell'incontro di calcio Salernitana - Carpi che si disputerà il 3 febbraio 2018 allo Stadio Arechi di Salerno, è istituito il divieto di circolazione, escluso per i residenti, per tutti i veicoli sulle seguenti strade (dalle ore 13 del 3 febbraio e sino all'avvenuto deflusso):



Sottopasso Ospedale San Leonardo, viale Pastore, altezza sottopasso fino a via Wenner - traffico in direzione di via Wenner, via degli Uffici Finanziari angolo via S.Allende, via dei Carrari altezza supermercato, via Prudenza incrocio via Wenner, viale Palumbo lato Multisala The Space.

Redazione Sport