Sintesi della giornata: importanti novità di mercato Sul taccuino del ds Fabiani nomi di spessore, in due al passo d'addio. Su Rosina...

Zero ufficialità in entrata e in uscita, ma giornata particolarmente intensa per il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani che, in compagnia del dirigente Alberto Bianchi e del segretario Rodolfo De Rose, ha imbastito una serie di trattative che saranno portate a termine a stretto giro di posta. Sarà un mercoledì di grandissimo lavoro per il ds granata, pronto a tornare a Salerno con almeno tre rinforzi di spessore, ma anche con qualche calciatore in esubero collocato altrove così come richiesto dalla proprietà e dal tecnico Stefano Colantuono. La novità più importante riguarda Alejandro Rodriguez: Chievoverona e Salernitana hanno raggiunto l'accordo per il suo trasferimento in prestito all'Empoli, club che gli garantirebbe lo stesso stipendio percepito a Salerno. Il calciatore, che sarebbe rimasto volentieri anche a costo di accettare il ruolo di seconda scelta, ha preso qualche ora di tempo per riflettere, consapevole che in Toscana la coppia titolare è quella composta da Donnarumma e Caputo. La possibilità di lottare per la promozione, tuttavia, alletta e non poco l'ex Cesena, corteggiato anche dalla Pro Vercelli e richiesto da club esteri. Il suo addio spianerebbe la strada all'arrivo di un bomber: è notizia di pochi minuti fa che l'entourage di Cocco abbia raggiunto un'intesa con Fabiani sulla base di un contratto di due anni e mezzo a cifre vicine ai 180mila euro più bonus, domani nel primo pomeriggio l'incontro decisivo. Le alternative rispondono ai nomi di Macheda, vantaggiato, Maniero, Avenatti, La Mantia e Raicevic, il Bari avrebbe proposto senza successo Nenè.

Assodata l'impossibilità di arrivare a Memushaj e Del Pinto (che dovrebbero restare a Benevento), la dirigenza sta cercando un centrocampista di qualità: Lotito domani parlerà con Crecco e Di Gennaro provando a sondare il terreno, Salzano è stato proposto dal Bari, l'Avellino è disposto a trattare il trasferimento a titolo definitivo di Paghera e Moretti, il Lecce ha detto no per Mancosu, occhio a qualche esubero dalla A. Schiattarella era il sogno proibito e, salvo colpi di scena, è destinato a restare tale. Contestualmente c'è da piazzare Della Rocca: in questo momento è in vantaggio la Sambenedettese, la Triestina sembra essersi tirata ufficialmente indietro. Odjer, alla fine, dovrebbe restare: sul ghanese ci sono Livorno, Novara, Bari e Pordenone, ma la sensazione è che il suo destino sia cambiato e che la società vorrà trattenerlo almeno fino a giugno. Adao si è accordato con la Cremonese, occhio ad un ritorno di fiamma per Crimi.

Per la difesa sembra saltato lo scambio Bernardini-Troest a causa delle condizioni fisiche del centrale di Domodossola che, addirittura, potrebbe rientrare a metà marzo. Proposto Albertazzi, sfuma Bagadur che dovrebbe finire a qualche club di serie C. Ciò non significa che sia saltato l'affare Perico-Brescia, sebbene l'esperto difensore sia stato richiesto anche da Monza e Piacenza. Il nome nuovo sarebbe quello di Blanchard, per il quale però il Carpi chiede 200mila euro: le condizioni fisiche del calciatore e la lunga assenza dai campi di gioco rappresenta un ostacolo non di poco conto. A Tuia è stato promesso il rinnovo contrattuale (firmerà fino a giugno del 2020, ma c'è lo Spezia), Fabiani aveva pensato anche a Valentini, che in estate fu vicinissimo prima di firmare per l'Oviedo in Spagna. Alla Paganese sarà girato in prestito Asmah, forse anche uno tra Russo e Iliadis, che è seguito anche da Monopoli e Siracusa. L'Entella potrebbe cedere Pellizzer, in passato accostato ai granata.

Gaetano Ferraiuolo