Mercato, il punto della situazione: Monaco ok, 3 posti liberi tra 4 ore e mezza chiude il calciomercato, la sintesi

Chi sta seguendo con costanza il nostro live da questa mattina sta aspettando sicuramente con trepidazione buone notizie per quanto riguarda il mercato della Salernitana. Proponiamo di seguito un articolo a parte utile a fare il punto della situazione ruolo per ruolo, in attesa di vivere queste ultime e, si spera, entuasiasmanti di una sessione, quella invernale, che sin qui ha riservato pochissime soddisfazioni ai tifosi granata.

PORTIERI:

La Salernitana ha virtualmente chiuso con il Perugia per l'arrivo dell'esperto Antonio Rosati, ma l'annuncio tarda ad arrivare perchè prima bisognerebbe piazzare altrove Boris Radunovic. L'idea di Claudio Lotito era quella di promuovere Adamonis come vice Strakosha, ma Radunovic comunque non accetterebbe un ruolo di dodicesimo. A questo punto non è affatto da escludere che resti tutto invariato, con uno tra Russo ed Iliadis che potrebbe essere girato in prestito in serie C. Monopoli, Siracusa e Paganese restano alla finestra

DIFENSORI:

Tutto fatto per il trasferimento di Perico al Livorno: firma un contratto di un anno e mezzo, saluta Salerno dopo un campionato discreto ed un girone d'andata trascorso più in infermeria che in campo. Non rientrava nei piani della società ed era in scadenza. Contestualmente arriva dal Perugia Salvatore Monaco, difensore centrale sempre titolare sia con Giunti, sia con Breda che, però, era in rotta con l'allenatore e con parte dello spogliatoio e aveva bisogno di una nuova esperienza. Arriverà in prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione. Resta da capire se Bernardini resterà da seperato in casa o se sarà ceduto prima delle 23. Pucino resta a Salerno: il Brescia- che ha girato Bagadur alla FeralpiSalò- ha mollato la presa dopo il no definitivo di Fabiani arrivato alle ore 14:30. Asmah verso Pagani

CENTROCAMPISTI:

E' notizia dell'ultima ora il tentativo della Salernitana per l'esperto ed estroso Memushaj del Benevento, assistito da Mario Giuffredi. Il Benevento ha detto no. Il Parma avrebbe provato a proporre l'esperto Barillà, ma l'agente ha assicurato di non aver mai sentito nessuno da Salerno. Resta in piedi la pista Crecco, Lotito potrebbe fare un ultimo tentativo per convincere Di Gennaro, mentre il Bari libera Salzano. Il timore dei tifosi, però, è che non arrivi nessuno in questo reparto, soprattutto perchè Della Rocca è stato ufficialmente riconfermato dopo un confronto con il procuratore avvenuto questa mattina. "Moses resta a Salerno, ha rifiutato tutte le offerte provenute dalla C" ha detto invece Sorrentino, agente di Odjer. L'Avellino ha proposto nuovamente Paghera, no del Lecce per Mancosu

ATTACCANTI:

No al Parma allo scambio Calaiò-Bocalon. L'agente dell'arciere: "Non va a Salerno, al 99% resta a Parma". Idea Beretta dal Foggia, Alex dovrebbe firmare a breve per la Pro Vercelli. Giuffredi spinge per l'ingaggio di Cocco, alla fine dovrebbe restare Di Roberto. L'Empoli ha chiuso per Rodriguez.

La lista over ha ancora tre posti liberi dopo le partenze di Perico, Rodriguez, Rizzo e Gatto e gli arrivi degli over Casasola e Monaco.

Articolo a cura di Simone Gallo e Gaetano Ferraiuolo