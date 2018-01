Offerta ufficiale per il centrocampista Deiola Ecco le ultime novità

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la Salernitana sta cercando di fare un grande colpo a centrocampo. Assodate le difficoltà ad arrivare a Memushaj (richiesto nel pomeriggio, ma non lascerà Benevento), il direttore sportivo Angelo Fabiani ha contattato in prima persona il presidente del Cagliari Giulini chiedendo in prestito il giovane Alessandro Deiola, classe 1995 che viene definito dagli addetti ai lavori uno degli elementi in prospettiva più interessanti del calcio italiano. 8 presenze in A quest'anno, Deiola l'anno scorso ha giocato buona parte della stagione con la maglia dello Spezia giocando da titolare 14 partite condite da 4 assist, un gol ed una media voto particolarmente elevata, al punto che mister Di Carlo lo avrebbe espressamente richiesto qualora fosse rimasto in Liguria. La trattativa dovrebbe essere a buon punto, a breve il presidente Claudio Lotito potrebbe scendere in campo in prima persona. Il Cagliari libera anche l'attaccante Giannetti, vincolato al sodalizio sardo da un contratto troppo oneroso rispetto al budget granata. Seguiranno aggiornamenti.

Gaetano Ferraiuolo