Ufficiale: Perico al Livorno. Via anche Rodriguez e Alex Si liberano posti nella lista over, a breve partirà anche Asmah

Attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, la società sportiva Livorno ha scritto quanto segue: "L’A.S. Livorno Calcio comunica ufficialmente di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Perico (difensore, classe 1984). Perico proviene dalla Salernitana (serie B) ed in carriera ha giocato anche con Albinoleffe, Monza, Cagliari e Cesena. Per lui oltre cento presenze in serie A". Si chiude dopo un anno e mezzo, dunque, l'avventura del difensore all'ombra dell'Arechi, un percorso condizionato nell'ultimo periodo da un fastidioso infortunio, ma piuttosto soddisfacente nella stagione passata quando, pur alternando buone prove ad altre insufficienti, ha comunque fornito un buon contributo soprattutto quando è stato impiegato in veste di centrale in una difesa a tre. Sembrava praticamente fatta per il suo trasferimento al Brescia, ma l'avvento in panchina di Boscaglia ha cambiato le strategie del club lombardo. Contestualmente è fatta per il passaggio di Alex alla Pro Vercelli: si dovrebbe trasferire con la formula del prestito. Asmah, intanto, aspetta soltanto una chiamata per firmare con la Paganese che, tuttavia, sta rimandando l'incontro decisivo perchè non riesce a sfoltire la rosa. Rodriguez è invece ad un passo dall'Empoli, manca solo l'ufficialità. A questo punto sono quasi certi di restare Kiyine, Odjer e Della Rocca, respinte al mittente anche tutte le richieste per Della Rocca.

Gaetano Ferraiuolo