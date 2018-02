Flop mercato estivo, saluta anche Rodriguez Ufficiale il suo trasferimento all'Empoli

Dopo Rizzo, Ciceretti, Gatto, Kadi e Alex, un altro innesto del mercato estivo lascia ufficialmente la Salernitana. Si tratta dell'attaccante Alejandro Rodriguez che, dopo una giornata di riflessione, ha deciso di accettare la proposta dell'Empoli. Decisiva la scelta della società toscana di fargli sottoscrivere un contratto di un anno e mezzo. Questa la nota emessa dall'area comunicazione del club biancazzurro: "L´Empoli FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Rodriguez dall´A.C. ChievoVerona.

Alejandro Rodríguez de Miguel è un attaccante spagnolo nato a Terrassa il 3 luglio 1991. Cresce nelle giovanili dell´Espanyol prima che nell´estate 2010 venga acquistato dal Cesena, in quella stagione in Serie A. L´annata seguente viene ceduto in prestito in Lega Pro Prima Divisione al Pavia; a fine anno torna al Cesena, restando in bianconero per 3 stagioni e conquistando la promozione in A. Nell´agosto del 2015 si trasferisce in prestito alla Sampdoria, salvo tornare al Cesena una stagione più tardi. La scorsa estate viene acquistato a titolo definitivo dal ChievoVerona, che il 31 agosto lo cede in prestito alla Salernitana dove ha giocato questa prima parte di stagione". Sarà ricordato per l'errore clamoroso di Vercelli, ma anche per le quattro reti realizzate: due contro lo Spezia (decisive), una ad Avellino, una da ex a Cesena. Nel complesso, però, il suo rendimento non è mai risultato soddisfacente e con Colantuono ha giocato soltanto 60 minuti, in quel di Palermo, per di più a causa dell'infortunio di Rossi. Sarà adeguatamente sostituito?

Gaetano Ferraiuolo