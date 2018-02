Comunicato U.S.Salernitana: ceduto Alex, preso Monaco Ecco la nota emessa sul sito ufficiale

Attraverso il proprio sito ufficiale, "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C. Perugia Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del difensore classe ’92 Salvatore Monaco. La Società comunica altresì di aver risolto con l’A.C. Chievo Verona il prestito di Alejandro Rodriguez, di aver ceduto a titolo definitivo Gabriele Perico all’A.S. Livorno Calcio e di aver ceduto a titolo temporaneo Alexandre Henrique Gonçalves da Freitas alla Pro Vercelli". Si liberano, dunque, altr posti nella lista over: la speranza della tifoseria è che il direttore sportivo Angelo Fabiani riesca in tempo utile a rinforzare una rosa obiettivamente indebolitasi con un centrocampista di spessore e un attaccante di grande livello. Contestualmente, però, si può considerare migliorato il reparto difensivo: Casasola è un jolly con buone potenzialità, Monaco ha giocato titolare per tutto l'arco del girone d'andata, era richiesto anche in A dall'Udinese e quasi certamente sarà il titolare al posto di Bernardini che, a questo punto, rischia di essere messo fuori lista. Rammarico per la cessione di Alex: ancora una volta esigenze tattiche hanno comportato la partenza di uno dei migliori elementi della rosa. Perico e Rodriguez, invece, da tempo erano consapevoli di non rientrare nei piani della società.

Gaetano Ferraiuolo