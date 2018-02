Tutti i movimenti e i voti al mercato delle 22 di B La scheda nel dettaglio: colpi a Parma, delusione a Bari. Bene Venezia ed Empoli

Come ogni anno, la redazione di Granatissimi.Ottopagine attribuisce un voto a tutte le squadre di serie B valutando le operazioni condotte nel mercato di gennaio. Insufficienza per la Salernitana che, anche a causa di un budget non elevato messo a disposizione dalla proprietà, ha pensato anzitutto a sfoltire la rosa senza acquistare portiere, centrocampista ed attaccante. Regina del mercato è stata senza dubbio il Parma, bene anche l'Empoli, mentre c'è aria di contestazione anche a Bari. Ecco tutti i movimenti effettuati dalle 22 compagini cadette con relativo voto e commento:

Ascoli 6: forse serviva un difensore centrale di maggiore qualità, ma è stato ridisegnato l'attacco. Agazzi-Lanni è coppia di portieri di spessore, Monachello ha tutto per esplodere definitivamente



Acquisti: Simone Ganz (Pescara, A), Franck Kanouté (Pescara, C), Raphael Martinho (Bari, C), Michael Agazzi (Alessandria, P), Gaetano Monachello (Atalanta, A), Nicolò Cherubin (Hellas, D)

Cessioni: Riccardo Ragni (Alessandria, P), Leonardo Pérez (Cosenza, A), Davide Cinaglia (Cremonese, D), Claudio Santini (Siena, A)

Avellino 6: un mercato attento, contraddistinto dall'arrivo di qualche calciatore di prospettiva molto interessante. Grande curiosità per Cabezas dopo la telenovela di gennaio



Acquisti: Santiago Morero (Juve Stabia, D), Carlo De Risio (Padova, C), Reno Wilmots (KSV Roeselare, C), Armando Vajushi (Pro Vercelli, A), Bryan Cabezas (Atalanta, C)

Cessioni: Fabrizio Paghera (C, Pro Vercelli), Idrissa Camarà (Akragas,A), Emanuele Suagher (Cesena, D)

Bari 5,5: nulla di paragonabile alla fiera dei sogni della stagione passata che, tuttavia, non ha prodotto nulla. Rifatta la difesa, mancano comunque un terzino di spinta e un buon centrocampista, mentre in attacco c'è affollamento. Gestito male il caso Anderson, non sono stati collocati altrove quei 2-3 giocatori da mesi in lista di sbarco e fuori dai piani di Grosso.

Acquisti: Alan Empereur (Foggia, D), Liam Henderson (Celtic, C), Federico Andrada (River Plate, A), Jure Balkovec (NK Domzale, D), Marios Oikonomou (Bologna, D), Modibo Diakité (Svincolato, D)

Cessioni: Leandro Greco (Foggia, A), Giuseppe Scalera (Fidelis Andria, D), Raphael Martinho (Ascoli, C), Denis Tonucci (Foggia, D), Riccardo Fiamozzi (Pescara, D)

Brescia 4: doveva essere un mercato di rivoluzione dopo il pessimo giroen d'adnata, è andato via un attaccante interessante come Ferrante. Almeno è rimasto Bisoli, ma in entrata davvero poco o nulla. Rischio play out assai concreto



Acquisti: Nikolas Spalek (MSK Zilina, A), Carlos Embalo (Palermo, A), Felipe Curcio (Fidelis Andria, D), Orji Okwonkwo (Bologna, A), Dimitris Konstantinidis (PAOK, D)

Cessioni: Luca Cattaneo (Reggiana, C), Nicola Lancini (Fidelis Andria, D), Fabio Bertoli (Prato, A), Alexis Ferrante (Pisa, A), José Machin (Pescara, C), Luca Checchin (Viterbese, C)

Carpi 7: alzata ufficialmente l'asticella. Melchiorri è tanta roba per la categoria così come Di Chiara in difesa e Garritano del Chievo. A questo punto i romagnoli si candidano ad essere la mina vagante di tutto il girone di ritorno. La Salernitana è avvisata

Acquisti: Federico Melchiorri (Cagliari, A), Luca Calapai (Modena, D), Senaid Lulja (Zenith Audax, D), Gianluca Di Chiara (Benevento, D), Luca Garritano (Chievo, A), Matteo Solini (Modena, D),

Cessioni: Leonardo Blanchard (Alessandria, D), Davide Vitturini (Pescara, D)

Cesena 5: non propriamente quello che la tifoseria si aspettava per la rinascita, anzi è partito Konè che era il fiore all'occhiello dell'organico e non è stato rinforzato il reparto difensivo. A questo punto addio sogni di gloria: bisognerà accontentarsi di una salvezza senza passare per i play out

Acquisti: Simone Emmanuello (Perugia, C), Emanuele Suagher (Avellino, D), Matteo Fedele (Foggia, C), Nicholas Pierini (Sassuolo, A)

Cessioni: Michele Rigione (Ternana, D), Ettore Gliozzi (Cesena, A), Moussa Kone (Frosinone, C), Giuseppe Panico (Teramo, A), Giovanni Sbrissa (Cremonese, C)

Cittadella 5,5: partito un elemento importante come Litteri, rimpiazzato con Vido che ha fatto subito gol. Da anni la politica è sempre quella di cambiare il meno possibile per non turbare gli equilibri dello spogliatoio, ma alla lunga la mancanza di qualità potrebbe essere pagata a caro prezzo

Acquisti: Luca Vido (Atalanta, A), Matteo Liviero (Svincolato, D)

Cessioni: Gianluca Litteri (Venezia, A), Agostino Camigliano (Cosenza, D), Giulio Bizzotto (Viterbese, A)

Cremonese 6: dopo l'ottimo mercato estivo aveva bisogno davvero di pochi ritocchi, già a fine novembre era arrivato un elemento valido per l'attacco come Gomez. Sul gong stava per chiudersi l'affare Ardemagni, ma l'Avellino ha detto no



Acquisti: Davide Cinaglia (Ascoli, D), Giovanni Sbrissa (Cesena, C), Gianluca Scamacca (Sassuolo, A), Gomez (Verona)

Cessioni: Simone Salviato (Padova, D), Fabio Scarsella (Trapani, C), Francesco Stanco (Sambenedettese, A)

Empoli 6,5 risolto il problema portiere, a centrocampo un elemento esperto come Brighi può fare la differenza così come Maietta nel reparto arretrato, tuttavia privato di due giocatori che stavano facendo benissimo come Simic e Romagnoli.

Acquisti: Matteo Brighi (Empoli, C), Marco Imperiale (Catanzaro, D), Domenico Maietta (Bologna, D), Alejandro Rodriguez (Salernitana, A), Gabriel (Milan, P),

Cessioni: Alberto Picchi (Pistoiese, D), Simone Romagnoli (Bologna, D), Arnel Jakupovic (Juventus, A), Lorenzo Simic (Sampdoria, D)

Foggia 6,5: andava ridisegnata la difesa, sono arrivati calciatori che possono fare molto bene come si è già visto a Chiavari la settimana scorsa. Kragl grande colpo, la sensazione è che manchi qualcosina nel reparto offensivo ancor di più dopo la partenza a sorpresa di un talento come Chiricò.



Acquisti: Leandro Greco (Bari, D), Denis Tonucci (Bari, D) Marco Zambelli (Svincolato, D), Oliver Kragl (Frosinone, C), Luigi Scaglia (Parma, D), Mathieu Duhamel (Quevilly, A), Miguel Sainz Maza (Pordenone, A), Arturo Calabresi (Roma, D),

Cessioni: Alan Empereur (Bari, D), Antonio Junior Vacca (Parma, C), Vincenzo Sarno (Padova, A), Elio Calderini (Viterbese, A), Matteo Fedele (Cesena, C), Ivan Pelizzoli (P), Cosimo Chiricò (A), Tommaso Coletti (C), Davide Lodesani (A) e Alex Sanchez (P, tutti svincolati)

Frosinone 6,5: una squadra così forte aveva qualche carenza solo a centrocampo: è arrivato il top della B (Konè) e un mediano dalla A reduce dalla vittoria del campionato cadetto con il Benevento (Chisbah), senza contare i no per i top player della rosa. Solo applausi



Acquisti: Moussa Kone (Cesena, C), Raman Chibsah (Benevento, C)

Cessioni: Giuseppe Gargiulo (Gravina, D)

Novara 5,5: quando si dà il voto al mercato si deve tener conto anche delle cessioni e l'operazione Da Cruz ha fruttato 3 milioni di euro che, forse, potevano essere investiti meglio. Puscas è un buon elemento, ma non è un goleador, in difesa sfumato Bernardini a causa di un infortunio



Acquisti: Federico Maracchi (Trapani, C), George Puscas (Inter, A), Moustapha Seck (Roma, D)

Cessioni: Alessio Da Cruz (Parma, A), Gennaro Armeno (Reggina, C), Jacopo Manconi (Livorno, A), Angelo Tartaglia (Fidelis Andria, D), Nicolas Schiavi (Cuneo, C)

Palermo 6: era necessario soprattutto sfoltire, è stato fatto con intelligenza senza toccare l'undici titolare che, così com'è, potrebbe forse salvarsi anche in A



Acquisti: Corentin Fiore (Standard Liegi, D), Stefano Moreo (Venezia, A),

Cessioni: Thiago Cionek (SPAL, D), Gaetano Monachello (Ascoli, A), Carlos Embalo (Brescia, A)

Parma 7 il direttore sportivo Faggiano è stato chiaro e ha ammesso che l'obiettivo è quello di andare in A direttamente, pur ricordando da dove venga questa squadra che, due anni fa, giocava partite di cartello...in serie D. Quando, però, si vuole davvero puntare in alto non si possono non fare investimenti seri. La proprietà lo ha fatto e lotterà fino alla fine le prime due posizioni, ancor di più ora che è rientrato anche Ceravolo dal lungo infortunio Fosse arrivato anche Rigoni...



Acquisti: Amato Ciciretti (Benevento, A), Alessio Da Cruz (Novara, A), Marcello Gazzola (Sassuolo, D), Armando Anastasio (Napoli, D), Antonio Junior Vacca (Foggia, C), Juan Ramos (Cosenza, D).

Cessioni: Luca Germoni (Perugia, D), Luigi Scaglia (Foggia, D), Francesco Corapi (Trapani, C), Manuel Nocciolini (Pordenone, A), Lorenzo Saporetti (Fermana, D)

Perugia 6-: la sufficienza scaturisce dalla forza di trattenere Di Carmine nonostante l'ottima offerta del Palermo, del resto Goretti ha dimostrato di essere un valido direttore sportivo. La perdita di Han potrebbe lasciare qualche strascico, anche perchè in attacco non è arrivato nessuno

Acquisti: Luca Germoni (Parma, D), Samuel Gustafson (Torino, C), Paolo Hernan Dellafiore (Svincolato, D), Nicola Leali (Zulte Waregem, P), Abdullahi Nura (Roma, D), Alejandro Gonzalez (Hellas Verona, D)

Cessioni: Simone Emmanuello (Cesena, C), Matteo Brighi (Empoli, C), Filippo Falco (Pescara, A), Choe (Olbia, C), Salvatore Monaco (Salernitana, D), Kwang-Song Han (Cagliari, A)

Pescara 5,5: Falco, se sta bene, può essere il colpo del mercato abruzzese, ma contestualmente sono andati via tanti calciatori di un certo livello e la rosa si è probabilmente ulteriormente indebolita. Perdere Benali, Zampano e Pgliacelli è un duro colpo per Zeman, interessante in prospettiva l'arrivo di Machin dal Brescia. Sfumato in extremis Rosati, fiducia a Fiorillo



Acquisti: Andrew Gravillon (Benevento, D), Filippo Falco (Perugia, A), Kevin Yamga (Carpi, C), José Machin (Brescia, C), Riccardo Fiamozzi (Bari, D), Cristian Bunino (Juventus, A)

Cessioni: Simone Ganz (Ascoli, A), Alexandru Mitrita (Craiova, A), Ransford Selasi (Lecce, C), Ahmad Benali (Crotone, C), Mirko Pigliacelli (Pro Vercelli, P), Franck Kanouté (Pro Vercelli, C), Luca Forte (Monza, A), Francesco Zampano (Udinese, D), Davide Vitturini (Carrarese, D), Emmanuel Latte Lath (Atalanta, A)

Pro Vercelli 6+: i colpi nel finale, in concomitanza con il ritorno di Grassadonia. Sarà pur vero che è andato via un calciatore forte come Firenze, ma Alex è davvero un ottimo acquisto e innalza il livello tecnico della rosa. Pigliacelli in porta è una garanzia così come Gozzi per il reparto arretrato, delle squadre che occupano la zona destra della classifica è quella che forse si è mossa meglio



Acquisti: Mirko Pigliacelli (Pescara, P), Gladestony Da Silva (Svincolato, A), Mateo Bertosa (NK Istra, D), Mamadou Kanoute (Benevento, A), Alex (Salernitana, A), Raffaele Alcibiade (FeralpiSalò, D), Fabrizio Paghera (Avellino, C), Simone Gozzi (Alessandria, D), Massimiliano Gatto (Chievo, A), Reginaldo (Trapani, A), David Ivan (Sampdoria, C)

Cessioni: Elia Legati (FeralpiSalò, D), Armando Vajushi (Avellino, A), Simone Moschin (Cuneo, P), Alessandro Polidori (Trapani, A), Marco Firenze (Crotone, A), Michele Rocca (Sampdoria, C), Luca Bruno (Siracusa, D),

Salernitana 5: sono arrivati due buoni difensori, ma contestualmente è stato perso Bernardini che del reparto arretrato era il più bravo a causa di una pessima gestione da parte di tutte le componenti. Quando vanno via buona parte degli innesti estivi, vuol dire che qualcosa è stato sbagliato a monte. Peserà non aver acquistato portiere, centrocampista e bomber e trattenere i più bravi non può far meritare una sufficienza



Acquisti:Salvatore Monaco (Perugia, D), Tiago Casasola (Alessandria, D), Simone Palombi (Lazio, A)

Cessioni: Leonardo Gatto (Virtus Entella, A), Giuseppe Rizzo (Catania, C), Alex (Pro Vercelli, A), Emanuele Cicerelli (Pordenone, A), Gabriele Perico (Livorno, D), Alejandro Rodriguez (Empoli, A), Kadi (Alessandria)

Spezia 6,5: pochi acquisti, mirati e intelligenti. Palladino è in forma e darà una marcia in più, Mora è un top per la B a centrocampo, Manfredini ottima alternativa per la porta, De Francesco uno dei talenti emergenti del calcio italiano. Ottimo anche il mercato in uscita, con la bravura del ds che ha saputo piazzare altrove tutti gli elementi in esubero da tempo.



Acquisti: Raffaele Palladino (Genoa, A), Luca Mora (SPAL, C), Nicolò Manfredini (Modena, P), Alberto De Francesco (Reggina, C)

Cessioni: Antonio Candela (Genoa, D), Niko Datkovic (Cracovia, D), David Okereke (Cosenza, A), Gennaro Acampora (Virtus Entella, C), Luca Vignali (Reggiana, C), Edoardo Soleri (Roma, A), Arturo Calabresi (Foggia, D)

Ternana 5,5: la squadra nel complesso non è male, ma ci sono troppe scommesse e poche certezze. Statella in B non ha mai brillato, Rigione e Signori possono dare un contributo, tutto dipenderà dall'eventuale esplosione di Piovaccari. Attesa per il nome del nuovo tecnico



Acquisti: Michele Rigione (Cesena, D), Federico Piovaccari (Zehjang Yiteng, A), Giuseppe Statella (Cosenza, C), Francesco Signori (Venezia, C), Andrea Repossi (Varese, A)

Cessioni: Leonardo Taurino (Fidelis Andria, A), Filippo Tiscione (Matera, C), Nicolò Gigli (Matera, C), Francesco Bombagi (Pordenone, C)



Venezia 6,5: tre innesti, uno per reparto e uno più importante dell'altro. A questo punto i play off non sono un'utopia



Acquisti: Gianluca Litteri (Cittadella, A), Nicolas Frey (Chievo, D), Marco Firenze (Crotone, A)

Cessioni: Stefano Moreo (Palermo, A), Francesco Signori (Ternana ,C), Loris Tortori (Carrarese, D), Giuseppe Caccavallo (Catania, A), Vittorio Fabris (Padova, C)

Virtus Entella 5,5: tutto sommato la rosa non è migliorata più di tanto, forse per la salvezza c'era bisogno di qualcosa in più. Cremonesi, però, colma la lacuna nel reparto arretrato e può fare la differenza.

Acquisti: Leonardo Gatto (Salernitana, A), Gennaro Acampora (Spezia, C), Michele Cremonesi (SPAL, D), Toni Nikic (Siroki Brijeg, D), Nasser Alijii (Svincolato, D)

Cessioni: Joel Baraye (Carrarese, D), Daniele Borra (Carrarese, P), Dany Mota (Sassuolo, A)

Gaetano Ferraiuolo