VIDEO | Passaporto ematico: il messaggio di Schiavi

Passaporto ematico: il messaggio di Schiavi Una speciale fascia di capitano in occasione di Salernitana-Carpi

In occasione della partita Salernitana-Carpi i capitani delle due squadre, Schiavi e Poli, indosseranno una speciale fascia di capitano con i volti di Andrea Fortunato, Piermario Morosini e Flavio Falzetti. È stata donata dalla Fondazione Fioravante Polito con l'obiettivo di promuovere l'adozione del Passaporto ematico, cioè l'inserimento anche degli esami ematici tra quelli attualmente previsti come obbligatori per ottenere l'idoneità sportiva in età giovanile.

La stessa fascia di capitano sarà indossata dal capitano del Sassuolo Magnanelli in occasione di Juventus-Sassuolo.

