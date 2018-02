Serie B: il quadro della terza giornata di ritorno Big-match nell'anticipo tra Empoli e Palermo

Inizia stasera con l'anticipo tra Empoli e Palermo la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B. I toscani tenteranno, almeno per stasera, l'aggancio in vetta ai danni proprio dei siciliani e del Frosinone, impegnato domani contro il Pescara allo stadio Stirpe. Le ulteriori prime inseguitrici Parma e Cremonese saranno di scena rispettivamente a Brescia e in casa contro la Pro Vercelli. Entrambe cercheranno di approfittare di un turno favorevole, anche se non sarà facile per la formazione di D'Aversa conquistare tre punti al Rigamonti.

Sfide in ottica play off: Perugia-Cittadella, Salernitana-Carpi e Venezia-Bari. La squadra di Colantuono dovrà essere brava a trascinare il suo pubblico, deluso dal calciomercato, con una partita spettacolare e, soprattutto, con una convincente vittoria per riportare l'entusiasmo perduto. In programma domani anche Foggia-Avellino e Novara-Ascoli. Domenica la sfida tra Cesena e Ternana e posticipo del lunedì col derby tra Virtus Entella e Spezia.

Le probabili formazioni

Stasera 2 febbraio ore 20.30

Empoli-Palermo (Stadio Castellani)

Empoli (4-3-1-2): Gabriel, Di Lorenzo, Maietta, Veseli, Pasqual, Bennacer, Castagnetti, Brighi, Zajc, Donnarumma, Caputo. All. Andreazzoli.

Palermo (3-5-2): Posavec, Dawidowicz, Struna, Bellusci, Szyminski, Coronado, Jajalo, Chochev, Aleesami, Nestorovski, Trajkovski. All. Tedino.

Arbitro: La Penna.

Diffidati: Bellusci, Struna (Palermo).

Squalificati: Krunic (Empoli).

Sabato 3 febbraio ore 15

Brescia-Parma (Stadio Rigamonti)

Brescia (4-2-3-1): Minelli, Cancellotti, Gastaldello, Somma, Coppolaro, Bisoli, Martinelli, Embalo, Torregrossa, Furlan, Caracciolo. All. Boscaglia.

Parma (4-3-3): Frattali, Gazzola, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo, Munari, Scozzarella, Scavone, Insigne, Calaiò, Da Cruz. All. D’Aversa.

Arbitro: Aureliano.

Diffidati: Scavone, Scozzarella, Vacca (Parma).

Cremonese-Pro Vercelli (Stadio Zini)

Cremonese (4-3-1-2): Ujkani, Almici, Claiton, Canini, Renzetti, Arini, Pesce, Cavion, Piccolo, Brighenti, Scappini. All. Tesser.

Pro Vercelli (4-3-3): Pigliacelli, Ghiglione, Alcibiade, Gozzi, Mammarella, Germano, Vives, Castiglia, Kanoute, Reginaldo, Morra. All. Grassadonia.

Arbitro: Pillitteri.

Diffidati: Marconi, Pesce (Cremonese); Bergamelli, Castiglia (Pro Vercelli).

Foggia-Avellino (Stadio Zaccheria)

Foggia (3-5-2): Guarna, Loiacono, Camporese, Tonucci, Gerbo, Agnelli, Greco, Deli, Kragl, Mazzeo, Nicastro. All. Stroppa.

Avellino (4-4-1-1): Radu, Ngawa, Marchizza, Migliorini, Rizzato, Molina, De Risio, Di Tacchio, Laverone, D’Angelo, Asencio. All. Novellino.

Arbitro: Di Martino.

Diffidati: Deli, Loiacono (Foggia); Laverone, Ngawa (Avellino).

Frosinone-Pescara (Stadio Stirpe)

Frosinone (3-4-1-2): Bardi, Terranova, Ariaudo, Brighenti, Ciofani, Maiello, Chibsah, Beghetto, Ciano, Dionisi, Ciofani. All. Longo.

Pescara (4-3-3): Fiorillo, Crescenzi, Campagnaro, Perrotta, Mazzotta, Valzania, Carraro, Brugman, Baez, Pettinari, Capone. All. Zeman.

Arbitro: Ros.

Diffidati: Ciofani M, Terranova (Frosinone); Bovo, Coulibaly (Pescara).

Novara-Ascoli (Stadio Piola)

Novara (3-5-2): Montipò, Golubovic, Troest, Chiosa, Dickmann, Sciaudone, Casarini, Moscati, Calderoni, Macheda, Sansone. All. Corini.

Ascoli (3-5-2): Lanni, De Santis, Padella, Gigliotti, Mogos, Addae, Buzzegoli, Bianchi, Martinho, Ganz, Monachello. All. Cosmi.

Arbitro: Sacchi.

Diffidati: Maniero, Orlandi (Novara).

Squalificati: Di Mariano, Mantovani, Ronaldo Pompeu (Novara).

Perugia-Cittadella (Stadio Curi)

Probabili formazioni:

Perugia (3-5-2): Leali, Volta, Dellafiore, Belmonte, Pajac, Del Prete, Kouan, Colombatto, Bandinelli, Pajac, Di Carmine, Cerri. All. Breda.

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Varnier, Scaglia, Benedetti, Bartolomei, Iori, Pasa, Schenetti, Vido, Kouame. All. Venturato.

Arbitro: Marini.

Diffidati:

Squalificati: Chiaretti (Cittadella).

Salernitana-Carpi (Stadio Arechi)

Salernitana (3-4-2-1): Radunovic, Casasola, Schiavi, Vitale, Pucino, Minala, Odjer, Zito, Sprocati, Palombi, Rossi. All. Colantuono.

Carpi (3-5-2): Colombi, Pasciuti, Poli, Ligi, Pachonik, Calapai, Verna, Sabbione, Belloni, Melchiorri, Mbbakogu. All. Calabro.

Arbitro: Illuzzi.

Diffidati: Pucino, Ricci (Salernitana); Brosco, Mbakogu (Carpi).

Squalificati: Ricci (Salernitana).

Venezia-Bari (Stadio Penzo)

Venezia (3-5-2): Audero, Modolo, Andelkovic, Domizzi, Zampano, Falzerano, Stulac, Suciu, Garofalo, Litteri, Geijo. All. Inzaghi.

Bari (4-3-3): Micai, Anderson, Diakitè, Gyomber, D’Elia, Tello, Basha, Busellato, Improta, Floro Flores, Galano. All. Grosso.

Arbitro: Chiffi.

Diffidati: Domizzi (Venezia); Basha, Improta, Petriccione (Bari).

Squalificati: Bentivoglio (Venezia); Marrone (Bari).

Domenica 4 febbraio ore 17.30

Cesena-Ternana Unicusano (Orogel Stadium-Dino Manuzzi)

Cesena (4-4-1-1): Fulignati, Donkor, Scognamiglio, Esposito, Perticone, Vita, Schiavone, Di Noia, Fazzi, Laribi, Jallow. All. Castori.

Ternana Unicusano (3-4-1-2): Plizzari, Vitiello, Gasparetto, Valjent, Statella, Signori, Defendi, Angiulli, Tremolada, Carretta, Montalto. All. Mariani.

Arbitro: Pinzani.

Diffidati: Di Noia, Esposito, Perticone (Cesena); Gasparetto (Ternana Unicusano).

Lunedi 5 febbraio ore 20.30

Virtus Entella-Spezia (Stadio Comunale)

Virtus Entella (4-3-3): Iacobucci, Belli, Benedetti, Pellizzer, Brivio, Ardizzone, Acampora, Crimi, Gatto, La Mantia, De Luca. All. Aglietti.

Spezia (3-5-2): Di Gennaro, De Col, Terzi, Giani, Pessina, Mora, Maggiore, Mastinu, Augello, Marilungo, Granoche. All. Gallo.

Arbitro: Marinelli.

Diffidati: Ceccarelli, Crimi (Virtus Entella); Bolzoni, De Col (Spezia);

Squalificati: Lopez (Spezia).

Maurizio Grillo