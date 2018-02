L’Empoli fa sul serio, cappotto al Palermo La squadra di Andreazzoli strapazza i siciliani. Caputo mattatore, autore di una tripletta

Un bel cappotto è stato rifilato dall’Empoli al Palermo, stasera al Castellani sotto una fitta pioggia, nel big match dell’anticipo della terza giornata del campionato di Serie B. I toscani agganciano momentaneamente la vetta della classifica, proprio ai danni dei siciliani, in attesa della gara di domani del Frosinone contro il Pescara, in programma allo stadio Stirpe.

La squadra di Andreazzoli è scatenata con bomber Caputo sugli scudi, autore di una tripletta e dimostra subito di fare sul serio andando in gol al 12’ con Brighi, che raccoglie una corta respinta di Posavec su tiro di Pasqual, depositando comodamente in rete con grande opportunismo. Al termine del primo tempo giunge il gol del raddoppio ad opera di Caputo: assist al bacio di Zajc e il bomber non sbaglia.

Nella ripresa si attende la reazione del Palermo ed invece al 51’ Caputo duetta ancora con Zajc e di piatto infila Posavec. Prova a riaprire la gara la squadra di Tedino, che al 69’ colpisce una traversa con Moreo, subentrato poco prima a Chochev. All’82’ Dawidowicz tocca in area l’incontenibile Caputo e per l’arbitro La Penna è calcio di rigore. Lo stesso attaccante trasforma dal dischetto. La gara finisce tra gli applausi del soddisfatto pubblico del Castellani.

EMPOLI- PALERMO 4-0

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo, Veseli, Maietta, Pasqual; Bennacer, Castagnetti, Brighi (83´ Lollo); Zajc (81´ Luperto); Caputo, Donnarumma.A disposizione: Giacomel; Polvani, Untersee, Imperiale, Traore, Rodriguez, Ninkovic. All. Andreazzoli

PALERMO (3-5-1-1): Posavec; Dawidowicz, Struna, Bellusci; Szyminski (65´ Gnahorè), Coronado (72´ Rolando), Jajalo, Chochev (55´ Moreo), Aleesami; Trajkovski; Nestorovski. A disposizione: Maniero, Pomini, Accardi, Rajkovic, Fiore, Rolando, Fiordilino, Murawski, Balogh, La Gumina. All. Tedino

ARBITRO: Federico La Penna di Roma 1 (Colella-Rossi; D´Apice)

MARCATORI: 12´ Brighi, 45´, 51´, 82´(r) Caputo

AMMONITI: Struna, Veseli, Rolando

Maurizio Grillo