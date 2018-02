Le pagelle: Vitale disastroso, cosa ha dato Colantuono? Si salvano in pochissimi: Schiavi in difficoltà, Minala fuori condizione

Prestazione negativa per la Salernitana che, pur sprecando 2-3 buone occasioni da gol nel primo quarto d'ora nella ripresa, perde in casa contro il Carpi e regala sessanta minuti all'avversario. Di seguito le nostre pagelle:

Radunovic 5: si fa beffare sul suo palo in occasione del gol di Poli, una conclusione potente ma scagliata comunque dalla lunghissima distanza. Nella ripresa fa tremare l’Arechi con un paio di “esco-non esco” a cui purtroppo ha abituato anche i compagni di squadra

Casasola 6,5: l’unico a giganteggiare nel reparto arretrato, l’Arechi gli riserva il primo lungo applauso quando salva un gol praticamente fatto con un doppio intervento in scivolata. Sembra davvero un buon innesto

Schiavi 5: due passi indietro rispetto alle ultime partite, nella ripresa Mbakogu fa tutto quello che vuole e stravince il duello a distanza. Da un liscio nella propria trequarti nasce una pericolosissima ripartenza

Vitale 4,5: bisogna capire se è più colpa sua che sta giocando malissimo o di chi lo schiera senza accorgersi che dovrebbe tirare il fiato. Centrale fa fatica, ma anche quando spinge è lontanissimo parente del calciatore ammirato l’anno scorso. Sbaglia un gol a porta praticamente vuota sul risultato di 1-1

Pucino 6: è uno dei pochi calciatori di qualità che compone questa rosa, non è precisissimo nei cross, ma almeno ci prova e qualche volta arriva sul fondo saltando l’avversario in scioltezza. Quando la squadra va in sofferenza ci mette più di una pezza

Zito 5,5: tanta buona volontà, ma anche una serie infinita di passaggi sbagliati. Quando esce Odjer si ritrova a fare il centrocampista centrale, ovviamente va in affanno e il cambio è inevitabile. Becca qualche fischio dal pubblico, forse è la prima volta

Minala 5: a Terni sembrava in netta ripresa, oggi era in evidente calo dal punto di vista atletico e ha rallentato tantissimo il gioco ricordando il peggior Signorelli. Nel finale perde tutti i palloni che tocca

Odjer 6: era partito molto bene, con qualche lancio illuminante e tanta grinta. Su di lui un fallo da espulsione, Illuzzi grazia il Carpi

Di Roberto 5: impalpabile. Fatta eccezione per un guizzo iniziale è tutto fumo e niente arrosto. Nella ripresa ci prova con un tiro dalla media distanza facilmente bloccato da Colombi. Troppo poco per chi doveva sfruttare molto meglio questa occasione

Rossi 5,5: si fa anticipare ingenuamente e da quell’errore di inesperienza nasce la prima rete del Carpi, si fa parzialmente perdonare con un bell’assist per Sprocati. Non è il combattente ammirato nel girone d’andata, su diversi cross arriva nettamente in ritardo

Sprocati 6,5: se non ci fosse lui, probabilmente ora la Salernitana sarebbe ancora più in basso. E’ vero che sbaglia sull’1-1 un gol praticamente fatto, ma è l’unico a dare un po’ di qualità e imprevedibilità ad una manovra inesistente.

Kiyine 4,5: entra malissimo, come accaduto a Novara.

Monaco 6: nessun errore particolare, si vede che non è al top della condizione

Palombi 5: entra e non tocca un pallone, non era lui il calciatore che poteva cambiare le sorti della stagione granata

Colantuono 4: la sua Salernitana non ha carattere, fisicamente è indietro e ci sono giocatori schierati fuori ruolo. Al momento la sua gestione è stata davvero un flop. Possibile che a sinistra un calciatore come Alex non poteva trovare spazio?

Gaetano Ferraiuolo